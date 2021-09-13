Bersu Alkaç, OtherSide Esports'a katıldı!

Ülkemizin başarılı espor organizasyonlarından Otherside Esports, Bersu Alkaç'ı yayıncı ekibi bünyesine kattı. Organizasyon, yeni yayıncısını resmi Instagram ve Twitter hesapları üzerinden yaptıkları paylaşımla takipçilerine duyurdu.

Organizasyon son günlerde içerik üreticisi olarak bünyesine 3 isim kattı. Yapılan paylaşımda şu sözlere yer verildi:

OtherSide Esports geçtiğimiz günlerde Melisa Kahraman'ı bünyesine kattığını duyurmuştu. Paylaştığımız habere göz atmak isterseniz, buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz.

2017 yılından beri Twitch platformunda yayıncılık yapan 23 yaşındaki Bersu Alkaç, yayınlarında genellikle VALORANT, Teamfight Tactics ve League of Legends oyunlarına ağırlık veriyor.

Twitch kanalında 110 bin takipçisi bulunan başarılı yayıncının takip edebileceğiniz sosyal medya hesaplarına hemen aşağıdaki bağlantılar üzerinden ulaşabilirsiniz.

Twitter

Instagram

Twitch

Playerbros ekibi olarak Bersu Alkaç'a, OtherSide Esports kariyerinde başarılar diliyoruz.

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