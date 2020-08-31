Berrak Tüzünataç, yeni sevgilisi Ali Yörenç ile şezlongta sarmaş dolaş yakalandı
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Berrak Tüzünataç, yeni sevgilisi Ali Yörenç ile şezlongta sarmaş dolaş yakalandı

8 yıl önce Çağatay Ulusoy ile şezlongta sarmaş dolaş yakalanan oyuncu Berrak Tüzünataç, şimdi de yeni sevgilisi Ali Yörenç ile sahilde samimi şekilde yakalandı.

31.08.2020 10:28 | Son Güncelleme: 31.08.2020 11:16

Yıllar önce yakışıklı oyuncu Çağatay Ulusoy ile şezlongta samimi şekilde görüntülenen Berrak Tüzünataç, yeni aşkı Ali Yörenç ile sarmaş dolaş yakalanınca aşkı ortaya çıktı. Görüntüleri kısa sürede gündem olan Tüzünataç, Instagram paylaşım yaparak yeni ilişkisini ilan etti.

SARMAŞ DOLAŞ YAKALANDILAR

Uzun süre ilişkileri konusunda sessiz kalan Berrak Tüzünataç ile Ali Yörenç Çeşme'de kaldıkları otelin sahilde yakalandı. İkili şezlongta birbirini öperken tatilciler tarafından görüntülendi.

Sosyal medyada görüntüleri yayılan Berrak Tüzünataç, Instagram hesabının hikaye kısmından sevgilisiyle olan fotoğrafını paylaşarak aşkını ilan etti.

Berrak Tüzünataç, yeni sevgilisi Ali Yörenç ile şezlongta sarmaş dolaş yakalandı

ÇAĞATAY VE BERRAK ARASINDA NE OLMUŞTU?

Berrak Tüzünataç 2012 yılında Çağatay Ulusoy ile Çeşme'de bir sahilde görüntülenmişti. Geceyarısı aynı şezlongta görüntülenen ikiliden Berrak, Ulusoy'un kucağına saklanıp yüzünü saçlarıyla örtmeye çalışmıştı.

Berrak Tüzünataç, yeni sevgilisi Ali Yörenç ile şezlongta sarmaş dolaş yakalandı
Berrak Tüzünataç, yeni sevgilisi Ali Yörenç ile şezlongta sarmaş dolaş yakalandı

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Haber Yorumları (3)
ŞEMSETTİN ŞEMSİYE: Eniştemiz güçlü kuvvetli maşallah kolay yorulmazda
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MAMADUNİANG: Edep ya Huuuu....
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GEZMEYE: Bu kadını da götürmeyen kalmadı. Gezmeye diyorum.
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