Berrak Tüzünataç-Uraz Kaygılaroğlu aşkı kısa sürdü
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Berrak Tüzünataç-Uraz Kaygılaroğlu aşkı kısa sürdü

Berrak Tüzünataç-Uraz Kaygılaroğlu aşkı kısa sürdü
Snob Magazin - Haberler | Magazin

Geçtiğimiz haftalarda magazin dünyasının en çok konuştuğu aşk olan Uraz Kaygılaroğlu-Berrak Tüzünataç birlikteliği başladığı gibi çok sürpriz bir şekilde bitti.

TV100'den Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Berrak Tüzünataç'ın geçen şubat ayında instagram canlı yayınlarında başlayan samimiyeti kısa süre sonra beraberliğe dönüşmüştü. İkilinin beraberliğinin sona erdiği ortaya çıktı.Ayrılık sonrası Tüzünataç arkadaşlarıyla detoks kampına giderken Kaygılaroğlu kızı Ada'ya zaman ayırmayı tercih etti. İkilinin birbirlerine uyum sağlayamadıkları için ayrıldıkları ileri sürüldü.

Bu arada Berrak Tüzünataç'ın eski sevgilileri Ali Yörenç ile Uraz Kaygılaroğlu'nun yakın arkadaş olduğu ortaya çıkmıştı.

Kaynak: Snob Magazin

Büyük aşk kısa sürdü! Berrak Tüzünataç ile Uraz Kaygılaroğlu ayrıldı
Büyük aşk kısa sürdü! Berrak Tüzünataç ile Uraz Kaygılaroğlu ayrıldı
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