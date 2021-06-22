Berrak Tüzünataç'la yollarını ayıran Uraz Kaygılaroğlu, yeni aşka yelken açtı
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Berrak Tüzünataç'la yollarını ayıran Uraz Kaygılaroğlu, yeni aşka yelken açtı

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Model Berrak Tüzünataç'la yollarını ayıran Uraz Kaygılaroğlu, kendisi gibi oyuncu olan Gülcan Arslan'la yeni aşka yelken açtı. Birlikte tatil yapan çiçeği burnunda çift, öpüşürken görüntülendi.

Yılın aşk bombası tatil görüntüleriyle patladı. Ünlü model Model Berrak Tüzünataç'la kısa süreli ilişkisini sonlandıran Uraz Kaygılaroğlu, yeni aşkıyla tatil yapıyor.

DUDAK DUDAĞA YAKALANDILAR

Magazinburada.net'in haberine göre; Uraz Kaygılaroğlu, Doğduğun Ev Kaderindir dizisine Nesrin karakteri ile dahil olan Gülcan Arslan ile deniz keyfi yapıp öpüşürken görüntülendi.

Berrak Tüzünataç'la yollarını ayıran Uraz Kaygılaroğlu, yeni aşka yelken açtı
Berrak Tüzünataç'la yollarını ayıran Uraz Kaygılaroğlu, yeni aşka yelken açtı
Berrak Tüzünataç'la yollarını ayıran Uraz Kaygılaroğlu, yeni aşka yelken açtı
Berrak Tüzünataç'la yollarını ayıran Uraz Kaygılaroğlu, yeni aşka yelken açtı
Berrak Tüzünataç'la yollarını ayıran Uraz Kaygılaroğlu, yeni aşka yelken açtı
Berrak Tüzünataç'la yollarını ayıran Uraz Kaygılaroğlu, yeni aşka yelken açtı
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