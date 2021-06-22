Berrak Tüzünataç'la yollarını ayıran Uraz Kaygılaroğlu, yeni aşka yelken açtı

Model Berrak Tüzünataç'la yollarını ayıran Uraz Kaygılaroğlu, kendisi gibi oyuncu olan Gülcan Arslan'la yeni aşka yelken açtı. Birlikte tatil yapan çiçeği burnunda çift, öpüşürken görüntülendi.