Berrak Tüzünataç kimdir? Berrak Tüzünataç kaç yaşında, nereli? Berrak Tüzünataç filmleri!
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Berrak Tüzünataç kimdir? Berrak Tüzünataç kaç yaşında, nereli? Berrak Tüzünataç filmleri!

14.12.2020 21:20 | Son Güncelleme: 14.12.2020 21:24
Berrak Tüzünataç kimdir? Berrak Tüzünataç kaç yaşında, nereli? Berrak Tüzünataç filmleri!

Türk sinema ve dizi oyuncusu Berrak Tüzünataç kimdir? Berrak Tüzünataç kaç yaşında, nereli? Berrak Tüzünataç filmleri!

Ödünç Hayat dizisi ile oyunculuğa adım atan oyuncu Berrak Tüzünataç kimdir? Berrak Tüzünataç kaç yaşında, nereli? Berrak Tüzünataç filmleri!

BERRAK TÜZÜNATAÇ KİMDİR?

Birsen Berrak Tüzünataç, 2 Kasım 1984, Yalova doğumlu Türk sinema ve dizi oyuncusu. Liseyi Koç Özel Lisesi'nde okumuş, daha sonra İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi'nden mezun olmuştur. Daha sonra Number 1 TV'de haber sunarak ekranlara, Yılmaz Erdoğan'ın Organize İşler filmindeki ufak rolüyle de sinemaya adım atan Tüzünataç, Kanal D'de yayınlanan Ödünç Hayat 'ta rol aldı. Elveda Rumeli adlı televizyon dizisinde Vahide karakterini canlandırmakta olan oyuncu dizinin 73. bölümünde, canlandırmış olduğu Vahide karakterinin öldürülmesiyle diziye veda etmiştir. Show TV'de yayınlanan Bu Kalp Seni Unutur Mu adlı dizide Yıldız karakterini canlandırdı. En son Biz Böyleyiz filminin hem hikayesini yazmış hem de başrollerinden birini oynamıştır.

BERRAK TÜZÜNATAÇ FİLMLERİ!

2005 Ödünç Hayat Feyzan

2007 Affedilmeyen Duygu

2007-2008 Elveda Rumeli Vahide

2009 Bu Kalp Seni Unutur'mu Yıldız Akay

2010 Ezel Bade Uysal

2012 Son Alev

2013-2014 Muhteşem Yüzyıl Mihrünnisa Sultan

2015 Filinta Farah

2019 Kurşun

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