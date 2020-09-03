Berrak Tüzünataç isyan etti: Artık rahat bırakın beni Geçtiğimiz günlerde aşkını ilan ettiği Ali Yörenç'in arkadaşı Dolunay Soysert'in eski sevgilisi olduğu ortaya çıkan Berrak Tüzünataç, hakkındaki eleştirilere sosyal medya hesabından açıklama yaparak "Rahat bırakın beni" diyerek isyan etti.

Geçtiğimiz aylarda iş insanı Berk Suyabatmaz ile yollarını ayıran Berrak Tüzünataç, kendisi gibi oyuncu olan Ali Yörenç'le yeni bir aşka yelken açtı. Ancak Tüzünataç, sevgilisi Ali Yörenç'in, arkadaşı Dolunay Soysert'le daha önce ilişki yaşadığı ortaya çıkınca eleştirilere maruz kaldı. Bu haberlere sinirlenen oyuncu sosyal medyasından eleştirilere cevap verdi.

"MUTLU OLMAK İSTİYORUM, RAHAT BIRAKIN BENİ"

Özel hayatıyla gündemden düşmeyen Berran Tüzünataç, eleştirilere şu sözlerle yanıt verdi: "19 yaşımdan beri bütün hayatımı, büyüme sürecimi, benim açığımı bulmaya yoksa da herhangi bir anımı manipüle edip açıkmış gibi göstermeye çalışan bir orduya karşı geçirmişim gibi hissediyorum ve gerçekten yoruldum. Herkes gibi mutlu olmak ve dilediğim biçimde hayatımı yaşamak istiyorum. Çocuk denilebilecek bir yaştan beri bunun için çalışıyorum. Benim hayatım, kariyerim, ilişkilerim ve sevdiklerim siz yıllardır üstünde tepinesiniz diye yok. Artık rahat bırakın beni."

Kaynak: Hürriyet