Berrak Tüzünataç'ın taksi isyanına İBB'den yanıt geldi: Teklifimiz 7 kez reddedildi
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Berrak Tüzünataç'ın taksi isyanına İBB'den yanıt geldi: Teklifimiz 7 kez reddedildi

Haberler.com / Emre İliksiz - Haberler | Magazin

Ünlü oyuncu Berrak Tüzünataç'ın İstanbul'daki taksi sorununa ilişkin yaptığı paylaşıma İBB Sözcüsü Murat Ongun cevap verdi. Taksi sayılarını arttırmaya yönelik çabalarının 7 kez UKOME'de reddedildiğini söyleyen Ongun'a ünlü oyuncu ise "Mantıklı bir açıklaması varmış" diye karşılık verdi.

İstanbul'daki taksi sorununa dair şikayetler her geçen gün artmaya devam ederken Berrak Tüzünataç da sosyal medya hesabından mağduriyetini paylaştı. Ünlü oyuncu, yaptığı paylaşımda "İstanbul'da taksi yok. Hiçbir günün hiçbir saati yok. Bunun mantıklı bir açıklaması var mı?" ifadelerini kullandı.

Berrak Tüzünataç'ın taksi isyanına İBB'den yanıt geldi: Teklifimiz 7 kez reddedildi

"TAKSİ SAYISINI ARTTIRMA TEKLİFİMİMİZ 7 KEZ REDDEDİLDİ"

Oyuncu Berrak Tüzünataç'a yanıt ise İstanbul Büyükşehir Belediye Sözcüsü Murat Ongun'dan geldi.

Ongun, yaptığı paylaşımda "Berrak Hanım, bu konuda şikayetler ne yazık ki her geçen gün artmakta ancak İstanbul'da taksi sayısını artırıp kaliteli, erişilebilir, denetlenebilir bir sistem oluşturma çabamız Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı yönlendirmesiyle UKOME'de 7 kez reddedildi. Israrımız devam edecek" dedi.

"MANTIKLI BİR AÇIKLAMASI VARMIŞ"

Bu cevabın üzerine ise Berrak Tüzünataç, "Mantıklı bir açıklaması varmış" diye karşılık verdi.

Berrak Tüzünataç'ın taksi isyanına İBB'den yanıt geldi: Teklifimiz 7 kez reddedildi
Berrak Tüzünataç'ın taksi isyanına İBB'den yanıt geldi: Teklifimiz 7 kez reddedildi
Emre İliksiz
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