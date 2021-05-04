Berrak Tüzünataç, Ece Sükan ve Alican Yücesoy'un pandemi detoksu

KAMPA GİRDİLERTam kapanma kararının ardından birçok kişi tatil beldelerine akın etti.

KAMPA GİRDİLER

Tam kapanma kararının ardından birçok kişi tatil beldelerine akın etti. Berrak Tüzünataç, Ece Sükan ve Alican Yücesoy da soluğu Bodrum'da aldı. Üç ünlü isim, Bodrum'da bir otelin içinde yer alan sağlıklı yaşam merkezinde kampa girdi.

Berrak Tüzünataç, sosyal medyada bu kareyi paylaşarak Dr. Koshlendra Pratap'a teşekkür etti.

ARINMA ZAMANI

Pandemi döneminde yenilenmek ve arınmak isteyen Berrak Tüzünataç, Ece Sükan ve Alican Yücesoy, uyguladıkları detoks programına uygun yiyecekler tüketti, "ozon sauna" terapisini denedi.

Alican Yücesoyve Ece Sükan, "ozon sauna terapisi" için içi sıcak ozon buharıyla dolu bir kabinin içinde girerek bir süre bu şekilde bekledi.

Ekip ayrıca merkezin direktörü Dr. Koshlendra Pratap eşliğinde yoga yaptı.

Dr. Koshlendra Pratap, meditasyon çanı eşliğinde ekibe yoga yaptırdı.

Kaynak: Hürriyet