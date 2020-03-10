Berna Yılmaz: Bir kadını eğitmek, bir kuşağı eğitmektir
SON DAKİKA ANA SAYFA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ QUIZ TÜMÜ
Haberler ›› Güncel ›› Berna Yılmaz: Bir kadını eğitmek, bir kuşağı eğitmektir - Haber
Berna Yılmaz, İstanbul, Güncel

Berna Yılmaz: Bir kadını eğitmek, bir kuşağı eğitmektir

Kadın eğitiminde pozitif ayrımcılığın önemi İstanbul Kent Üniversitesi'nde konuşuldu.

10.03.2020 10:56 | Son Güncelleme: 10.03.2020 10:57
Berna Yılmaz: Bir kadını eğitmek, bir kuşağı eğitmektir

Kadın eğitiminde pozitif ayrımcılığın önemi İstanbul Kent Üniversitesi'nde konuşuldu. Üniversitenin Mütevelli Heyeti Başkanı Berna Yılmaz, "Toplum tarafından kadına verilen roller ancak eğitimle aşılabilir. Amerikalı yazarın dediği gibi 'Bir erkeği eğitirseniz bir adamı eğitirsiniz, bir kadını eğitirseniz bir kuşağı eğitirsiniz' dedi.

İstanbul Kent Üniversitesi, Kadın Eğitiminde Pozitif Ayrımcılığın Önemi adlı panele ev sahipliği yaptı. Üniversitenin mütevelli heyeti başkanı Berna Yılmaz'ın da katıldığı panelde, hayatın her aşamasında başarılı, savaşçı ruhlu ve vazgeçmeyen kadınların hikayesi konuşuldu. Prof. Dr. Öcal Usta'nın moderatörlüğünü üstlendiği panele, Prof. Dr. Songül Sallan Gül, Dr. Merve Ürem Çetinel, Gazeteci Özlem Gürses, üniversitede okuyan öğrenci ve aynı zamanda anne olan Berna Ergün katıldı. Panelin açılış konuşmasını Berna Yılmaz ve üniversitenin rektörü Prof. Dr. Necmettin Atsü yaptı. Panel, Doç. Dr. Nihan Atalay'ın flüt dinletisi ile devam etti.

TOPLUM KADINA ROLLER VERİYOR

Yaptığı konuşmada kadın olarak var olmanın zorlu bir süreç olduğunu ifade eden Berna Yılmaz, "Toplumsal ve geleneksel değerlerde bizlere biçilen çeşitli roller bulunmaktadır. 'Hayırlı kız evlat, fedakar bir eş, iyi ve koruyucu anne' gibi kadına verilen roller var. Tüm bu roller kadının temel görevleri ve olmazsa olmaz tanımları gibi toplum tarafından bizlere veriliyor. Oysaki bir kadın, doğuştan ona verilen bu özelliklerin yanına 'başarılı bir yönetici, doktor, avukat veya bir bilim insanı' olabilir. Bunun da tek yolu ve olmazsa olmazı eğitimdir" diye konuştu.

TEK YOL EĞİTİM

Kadının toplumun verdiği rollerden ancak eğitimle sıyrılabileceğini belirten Yılmaz, "Amerikalı bir yazar, 'Bir erkeği eğitirseniz bir adamı eğitirsiniz, bir kadını eğitirseniz bir kuşağı eğitirsiniz' der. Biz de bu yolda öğrencilerimize sağladığımız eğitim olanaklarımıza durmadan, yılmadan devam edeceğiz. Bugün 'bir anne, yönetici, kız evlat, öğrenmekten ve öğretmekten vazgeçmeyen bir kadın' olarak burada bulunmaktayım. En büyük dileğim kadınlar gününün sadece bir gün değil hepimize, her gün olmasıdır" dedi.

HEDEF: KADIN İSTİHDAM ORANINI YÜZDE 34'LERE ÇIKARMAK

Üniversitenin rektörü Prof. Dr. Necmettin Atsü, yaptığı açılış konuşmasında tüm mütevelli üyelerinin kadın olduğu bir üniversitede rektör olmaktan mutluluk duyduğunu vurguladı.

Prof. Dr. Atsü, "Her ne kadar 2020 cinsiyet eşitliği raporunda Türkiye 153 ülke içerisinde 133'üncü sırada bulunuyor olsa da ve kadın istihdam oranları yüzde 28,9'larda görülse de 2023 hedefimiz milletçe bu oranları yüzde 34'lere ve bunun üstüne çıkartmak. Bunun için hep birlikte çalışıyoruz. Üniversitemiz, kız öğrenci oranlarının yüksekliğiyle de kadınları pozitif ayrımcılık ilkesinde desteklediğini her an göstermektedir" diye konuştu.

KADININ ROLÜ SADECE ANNE OLMAK DEĞİL

İstanbul Medeniyet Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden Dr. Merve Ürem Çetiner ise, hukuk mesleğinde yaşanan zorlukların geçmişten bugüne devam ettiğini ifade etti.

Çetiner, "Temel eğitimde kadın ve erkekler için bir eğitim modeli çizilmeli. Eşit fırsatlar nasıl tanınmalı bunun bilinci ekilmeli. Günümüzde de hukukta mutlaka bir takım zorluklar var. Özellikle bunu hakimlik, savcılık ve avukatlık kısmında görebilmek mümkün. Eğitimin temelinde bir takım değişiklikler yapmak mantıklı olabilir. Hukuk fakültesinde ders olması belki mümkün olmayabilir ama bizler tarafından bu bilincin ekilmesi gerekiyor. Sonraki aşama ise siyasi politikalar. Kadınların rolünün günümüzde artık sadece 'anne' olmak olduğunu düşünmüyorum. Bundan ötesini yapabileceğimiz niteliklere sahibiz. Annelik, doğamızdan gelen bir figür olarak devam edecek, etmeli. Sorumluluk paylaşım noktasında bence erkeklere önemli görevler düşüyor. Sorumluluk paylaşma bilinci birazcık daha geliştiğinde eminim ki kadınlar iş hayatında, hukuk mesleğinde daha fazla yer bulabilecekler" ifadelerini kullandı.


Kaynak: DHA

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Manşet

Haberler

Tacize uğrayıp sinir krizi geçiren genç kız: Ne var benim üstümde? Haber
Tacize uğrayıp sinir krizi geçiren genç kız: Ne var benim üstümde?
Tepki çeken uygulamasına son verdi! Kamil Koç eskiye geri döndü Haber
Tepki çeken uygulamasına son verdi! Kamil Koç eskiye geri döndü
Yarınki tanıtım öncesinde Deva Partisi'nin logosu da sızdı Haber
Yarınki tanıtım öncesinde Deva Partisi'nin logosu da sızdı
Messi korkusu bunu da yaptırdı! Alınan önlem, sosyal medyayı salladı Haber
Messi korkusu bunu da yaptırdı! Alınan önlem, sosyal medyayı salladı
Karısıyla mesajlaşırken yakaladığı kişiye arabada kurşun yağdırdı Haber
Karısıyla mesajlaşırken yakaladığı kişiye arabada kurşun yağdırdı
Rakam belli oldu! Benzin ve motorine tarihi indirim geliyor Haber
Rakam belli oldu! Benzin ve motorine tarihi indirim geliyor
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Ali Babacan Devlet Bahçeli Abdülhamit Gül Fahrettin Altun Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Emrah Can Yaman Sinan Akçıl Haluk Levent
Spor Fatih Terim Ünal Karaman Sergen Yalçın Hamza Hamzaoğlu Fernando Muslera
Daha Fazla İran İtalya Petrol Beşiktaş
Şu an buradasınız: Berna Yılmaz: Bir kadını eğitmek, bir kuşağı eğitmektir - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 10.3.2020 12:16:44. #1.15#