Berlsuconi hakkındaki yolsuzluk davasını düştü

Berlsuconi hakkındaki yolsuzluk davasını düştü

Berlusconi'nin avukatı mahkemenin Berlusconi'nin Fininvest adlı şirketinin varlık yöneticisi Banca Mediolanum'daki hisseleriyle ilgili davayı kapattığını açıkladı

Berlsuconi hakkındaki yolsuzluk davasını düştü

İtalya'da eski Başbakan Silvio Berlusconi aleyhine açılan yolsuzluk davası düştü.

Berlusconi'nin avukatı mahkemenin Berlusconi'nin Fininvest adlı şirketinin varlık yöneticisi Banca Mediolanum'daki hisseleriyle ilgili davayı kapattığını açıkladı. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et