Berlsuconi hakkındaki yolsuzluk davasını düştü
Berlusconi'nin avukatı mahkemenin Berlusconi'nin Fininvest adlı şirketinin varlık yöneticisi Banca Mediolanum'daki hisseleriyle ilgili davayı kapattığını açıkladı
İtalya'da eski Başbakan Silvio Berlusconi aleyhine açılan yolsuzluk davası düştü.
Berlusconi'nin avukatı mahkemenin Berlusconi'nin Fininvest adlı şirketinin varlık yöneticisi Banca Mediolanum'daki hisseleriyle ilgili davayı kapattığını açıkladı. Euronews.com'da Görüntüle
Kaynak: Euronews.com
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