Berlinale'de 'Altın Ayı' İranlı muhalif yönetmen Mohammad Rasoulof'a gitti
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Berlinale'de 'Altın Ayı' İranlı muhalif yönetmen Mohammad Rasoulof'a gitti

70. Uluslararası Berlin Film Festivali'nde (Berlinale) en iyi film dalında verilen "Altın Ayı" ödülünü yönetmen Muhammed Rasoulof'un "Sheytan Vojud Nadarad" filmi kazandı.

01.03.2020 08:07 | Son Güncelleme: 01.03.2020 08:07
Berlinale'de 'Altın Ayı' İranlı muhalif yönetmen Mohammad Rasoulof'a gitti

70. Uluslararası 'nde (Berlinale) en iyi film dalında verilen "" ödülünü İranlı Muhammed Rasoulof'un "Sheytan Vojud Nadarad" filmi kazandı.


Almanya'nın başkenti Berlin'de düzenlenen festivalin ödülleri, Berlinale Palast Sineması'ndaki törenle sahiplerini buldu. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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