Berlin Kaplanı nerede çekildi, hangi ilde? Berlin Kaplanı konusu nedir, oyuncuları kimler? Berlin Kaplanı ne zaman, hangi kanalda? Hangi yıl çıktı?

Bugün Star TV ekranlarında Berlin Kaplanı filmi yayınlanacak. Film başlamadan önce izleyiciler, Berlin Kaplanı nerede çekildi, hangi yıl çıktı? Berlin Kaplanı konusu nedir, oyuncuları kimler? Berlin Kaplanı ne zaman, hangi kanalda yayınlanacak? merak etti. Peki, Berlin Kaplanı nerede çekilmiştir? Berlin Kaplanı hangi ülkede çekildi? Berlin Kaplanı hangi il ve ilçede çekilmiştir? İşte bilgiler...

Berlin Kaplanı, yapımcılığını BKM'nin üstlendiği, yönetmenliğini ise Eyvah Eyvah serisini de yöneten Hakan Algül' ün yaptığı 2011 tarihli ve komedi türündeki sinema filmi. Berlin Kaplanı nerede çekildi, hangi yıl çıktı? Berlin Kaplanı konusu nedir, oyuncuları kimler? Berlin Kaplanı ne zaman, hangi kanalda yayınlanacak?

BERLİN KAPLANI NE ZAMAN, HANGİ KANALDA?

Berlin Kaplanı bugün 20 Ocak Perşembe günü saat 20:00 'da Star TV'de ekranlara gelecek.

BERLİN KAPLANI KONUSU NEDİR?

Ayhan Kaplan (Ata Demirer) Almanya'nın Berlin kentinde boksörlük ve bodyguardlık yaparak hayatını sürdüren bir Türk'tür. Fakat Ayhan ve onun boks antrenörü Cemal (Tarık Ünlüoğlu) için artık işler eskiden olduğu gibi tıkırında değildir. 50.000 Euro ödemesi gereken borçları vardır. Onları içine düştükleri dar boğazdan kurtaracak bir mucize gereklidir. Ama her ikisi de hayatlarını kurtaracak bu mucizeyi nereden ve nasıl bulacaklarını bilemezler. Ayhan aşırı stresten panik atak olmuştur ve bunu bir boks maçı sırasında fark eder. Doktor ona hava değişimine çıkmasını önerir. Tam da bu esnada Fethiye'de yaşayan abla ve eniştesi, onun da yarı yarıya ortağı olduğu pansiyon arazisini Emlakçı Tayyar'a (Cengiz Bozkurt) satmak niyetindedirler. Fakat Tapu müdürlüğü'ne gidene kadar hiç bilinmeyen bu ortaklık işi bozar. Nurettin Ayhan'ı bulmaya Berlin'e gider. Geri döndüklerinde ise Ayhan ile başlarına türlü komik olaylar gelmeye başlar.

BERLİN KAPLANI NEREDE ÇEKİLDİ?

Berlin Kaplanı filminin birçok sahnesi Antalya'da çekilmiştir. Filmde yer alan rafting sahneleri Antalya'nın Köprülü Kanyon bölgesinde çekilmiştir.

BERLİN KAPLANI OYUNCULARI KİMLERDİR?

Ata Demirer — Ayhan Kaplan

Tarık Ünlüoğlu — Cemal

Necati Bilgiç — Nurettin

Özlem Türkad — Pakize

Nihal Yalçın — Elvan

Cengiz Bozkurt — Emlakçı Tayyar

Tim Seyfi — Ahmet KK

Tonguç Oksal — Muzo

Cemil Özbayer — Şevki Kaplan

Yunus Destebaşı— Rüzgar

Bekir Çot — Konuk oyuncu

Yaman Tüzcet — Garson

Numan Acar — Hoca

Orhan Güner — Hacı

Selahattin Taşdöğen — Antrenör

Onur Buldu — Antrenör yardımcısı

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