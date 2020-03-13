Berlin'de Cuma namazı toplu halde kılınmadı
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Çağlayan, Almanya, Berlin, Güncel

Berlin'de Cuma namazı toplu halde kılınmadı

Almanya'da korona virüs nedeniyle DİTİB camilerinde cuma namazı toplu halde kılınmadı.

13.03.2020 18:27 | Son Güncelleme: 13.03.2020 18:27
Berlin'de Cuma namazı toplu halde kılınmadı

Almanya'da korona virüs nedeniyle DİTİB camilerinde cuma namazı toplu halde kılınmadı.


Korona virüsün hızla yayılması nedeniyle Avrupa ülkeleri genelinde kalabalık toplanmaların gerçekleştirilmemesi uyarısı yapıldı. Almanya'da da Cuma namazı bugün, yapılan tavsiye kapsamında toplu halde kılınmadı. Almanya'da Diyanet İşleri Türk İslam Birliği'ne bağlı (DİTİB) bağlı bin civarında camide cuma namazı toplu halde kılınmadı. Karar, korona virüs salgınının olası yayılmasını engellemek amacıyla alındı.


Berlin Şehitlik Cami din görevlisi ve Berlin Din Hizmetleri Ataşe vekili Hasan Çağlayan, DİTİB'e bağlı camilerde cuma namazının kılınmaması talimatını sabah erken saatlerde aldıklarını söyledi. Kararın tedbir amaçlı alındığı bilgisini veren Çağlayan, "Zaten yaklaşık üç haftadır camide herkesin kullandığı tespihleri cemaatimizin kullanmaması hususunu da paylaşıyoruz. Bize gelen bilgi şimdilik bu haftalık. Ayrıca camimizde yapmış olduğumuz temel dini bilgiler ve Kuran-ı Kerim kursları ve gençlere düzenlediğimiz sohbetler de tedbir amaçlı olarak Nisan ayı başına kadar yapılmayacak" dedi.


Çağlayan, Cuma namazının tedbir amaçlı iptal edilmesinin cami cemaati tarafından anlayışla karşılandığını bildirdi.


Alman yetkililerinin, cuma namazlarının bir müddet kılınmaması konusunda tavsiye niteliğinde bildirimler yaptığını söyleyen Çağlayan, "Onlarınki tavsiyeydi sadece, herhangi bir zorlama yapmadılar. Bizim yetkililerimiz de bu tavsiyeleri yerinde bulmuş olmalı ki, böyle bir karar verdiler" şeklinde konuştu.


Diyanet İşleri Türk İslam Birliği DİTİB, Almanya'da bine yakın camiyi çatısı altında bulunduruyor. - BERLİN

Kaynak: İHA

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Manşet

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