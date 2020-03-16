Berlin Büyükelçisi canlı yayında açıkladı! Bir kaç bin Türk yarın Almanya'dan Türkiye'ye gönderilecek
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Berlin Büyükelçisi canlı yayında açıkladı! Bir kaç bin Türk yarın Almanya'dan Türkiye'ye gönderilecek

Türkiye'nin Berlin Büyükelçisi Ali Kemal Aydın katıldığı bir canlı yayın programında, tüm dünya için tehlike arz eden koronavirüs için alınan önlemler kapsamında uçuş yasağı getirilen Almanya'dan, yarın, birkaç bin Türk'ün Türkiye'ye gönderileceğini duyurdu.

16.03.2020 13:09 | Son Güncelleme: 16.03.2020 13:36
Berlin Büyükelçisi canlı yayında açıkladı! Bir kaç bin Türk yarın Almanya'dan Türkiye'ye gönderilecek

Ülkemizde 18 koronavirüs vakasının görülmesinin ardından, Türkiye alınan önlemleri had safhaya çıkardı. Ülkemizde henüz can kaybı yaşanmazken, alınan önlemler kapsamında uçuş yasağı getirilen Almanya'dan yarın birkaç bin Türk ülkeye gönderilecek.

BERLİN BÜYÜKELÇİSİ CANLI YAYINDA DUYURDU

NTV'de konuşan Berlin Büyükelçisi Ali Kemal Aydın, Almanya'daki Türklerin duruma ilişkin olarak, ''Birkaç bin Türk yarın uçaklarla Türkiye'ye gönderilecek'' dedi.

9 AVRUPA ÜLKESİNE UÇUŞ YASAĞI GETİRİLMİŞTİ

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan Almanya, Fransa, İspanya, Norveç, Danimarka, Belçika, Avusturya, İsveç ve Hollanda'dan 14 Mart saat 8 itibariyle seyahatlerin durdurulduğunu açıklamıştı. Daha sonra uçuş kısıtlaması getirilen ülkelerdeki Türk vatandaşlarının ülkeye dönüşü için 17 Mart'a kadar süre verilmişti. Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü ise öğrenci ve turistlerin dönüş uçuş müsaadelerini 15 Mart'a çekmişti.

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Berlin Büyükelçisi canlı yayında açıkladı! Bir kaç bin Türk yarın Almanya'dan Türkiye'ye gönderilecek

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Türkiye'nin Berlin Büyükelçisi canlı yayında açıkladı! Bir kaç bin Türk yarın Almanya'dan Türkiye'ye gönderilecek

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