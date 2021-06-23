Berksan - Platonik sözleri! 'Platonik' şarkı sözleri nelerdir? Şarkı hakkında bilgiler nelerdir?
Berksan'ın yeni şarkısı 'Platonik' 18 Haziran tarihinde Youtube'a yüklendi. Kısa sürede 200 bin milyon izlenme ve 2 bin beğeni alan şarkının sözleri merak edildi. Peki, Berksan - Platonik şarkı sözleri nelerdir? Berksan - Platonik şarkısı hakkında bilgiler!
Berksan - Platonik şarkı sözlerine haberimizden bakabilirsiniz. Şarkı sözleri hakkında detaylar yazımızda.
BERKSAN - PLATONİK ŞARKI SÖZLERİ
Eziliyor zaman
Gözüme baka baka
Bir sevemedim ki
Şöyle aka aka
Çok istiyorum onu
Bu ara şaka maka
Yükseliyorum öyle
Ota boka
Sen hiç içinde
Bir şehir besledin mi
Ne demek özlemek deneyimledin mi
Bildiğim mi zor
Bilmediğim mi
Sen de buralarda
Hiç bekledin mi
Kurtaramıyorum
Aklım hala onda
Sesini bir duysam telefonda
Kemanlar ağlar o fonda
Dökülüyor arzuhallerim maksimumda
Sürekli buluşuyoruz uykumda
Nereye kadar
Bak ama dokunma
Platonik
ŞARKI HAKKINDA BİLGİLER
18 Haziran tarihinde Youtube'a yüklenen şarkı toplamda 200 bin izlenme ve 2 bin beğeni almıştır. Şarkı hakkında diğer bilgiler aşağıdaki gibidir:
Söz & Müzik: Berksan
Düzenleme: Misha
Yönetmen: Aytekin Yalçın