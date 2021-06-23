Berksan - Platonik sözleri! 'Platonik' şarkı sözleri nelerdir? Şarkı hakkında bilgiler nelerdir?

Berksan'ın yeni şarkısı 'Platonik' 18 Haziran tarihinde Youtube'a yüklendi. Kısa sürede 200 bin milyon izlenme ve 2 bin beğeni alan şarkının sözleri merak edildi. Peki, Berksan - Platonik şarkı sözleri nelerdir? Berksan - Platonik şarkısı hakkında bilgiler!