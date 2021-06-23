Berksan - Platonik sözleri! 'Platonik' şarkı sözleri nelerdir? Şarkı hakkında bilgiler nelerdir?
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Berksan - Platonik sözleri! 'Platonik' şarkı sözleri nelerdir? Şarkı hakkında bilgiler nelerdir?

Berksan - Platonik sözleri! 'Platonik' şarkı sözleri nelerdir? Şarkı hakkında bilgiler nelerdir?
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Berksan'ın yeni şarkısı 'Platonik' 18 Haziran tarihinde Youtube'a yüklendi. Kısa sürede 200 bin milyon izlenme ve 2 bin beğeni alan şarkının sözleri merak edildi. Peki, Berksan - Platonik şarkı sözleri nelerdir? Berksan - Platonik şarkısı hakkında bilgiler!

Berksan - Platonik şarkı sözlerine haberimizden bakabilirsiniz. Şarkı sözleri hakkında detaylar yazımızda.

BERKSAN - PLATONİK ŞARKI SÖZLERİ

Eziliyor zaman

Gözüme baka baka

Bir sevemedim ki

Şöyle aka aka

Çok istiyorum onu

Bu ara şaka maka

Yükseliyorum öyle

Ota boka

Sen hiç içinde

Bir şehir besledin mi

Ne demek özlemek deneyimledin mi

Bildiğim mi zor

Bilmediğim mi

Sen de buralarda

Hiç bekledin mi

Kurtaramıyorum

Aklım hala onda

Sesini bir duysam telefonda

Kemanlar ağlar o fonda

Dökülüyor arzuhallerim maksimumda

Sürekli buluşuyoruz uykumda

Nereye kadar

Bak ama dokunma

Platonik

ŞARKI HAKKINDA BİLGİLER

18 Haziran tarihinde Youtube'a yüklenen şarkı toplamda 200 bin izlenme ve 2 bin beğeni almıştır. Şarkı hakkında diğer bilgiler aşağıdaki gibidir:

Söz & Müzik: Berksan

Düzenleme: Misha

Yönetmen: Aytekin Yalçın

Haber Yorumları
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