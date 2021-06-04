Berko İlaç'tan, "Kapak Olsun" projesine destek

Berko İlaç'ın, Türkiye Omurilik Felçlileri Derneği'nin (TOFD) yürüttüğü "Kapak Olsun" projesine 4 yıldır katkı sağladığı belirtildi.

Berko İlaç'ın, Türkiye Omurilik Felçlileri Derneği'nin (TOFD) yürüttüğü "Kapak Olsun" projesine 4 yıldır katkı sağladığı belirtildi. İlaç firması, proje kapsamında 5 ton plastik kapak toplanmasına ve 12 manuel tekerlekli sandalye alınmasına vesile oldu.

Destekleriyle topluma dokunan ve değer üreten Berko İlaç, TOFD'un başarıyla yürüttüğü "Kapak Olsun" kampanyasına dört yıldır destek oluyor. Türkiye genelindeki hastane ve aile sağlığı merkezlerinin önemli noktalarına 500 adet plastik kapak toplama kutusu yerleştiren ilaç firması, 2017 yılından bu yana TOFD'a destek olmaya devam ediyor.

Verilen bilgiye göre, ortopedik engelli bireylerin sosyal yaşama tam ve etkin bir biçimde katılımlarını sağlamak amacıyla TOFD, 2011 yılından bu yana "Kapak Olsun" plastik kapak toplama kampanyasını yürütüyor. Kampanya ile toplanan plastik kapaklar sayesinde, derneğe başvuruda bulunan ortopedik engelli vatandaşlara akülü ve manuel tekerlekli sandalye alınıyor. İlaç firması, proje kapsamında bugüne kadar 5 ton plastik kapak toplanmasına ve 12 manuel tekerlekli sandalye alınmasına vesile oldu. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı