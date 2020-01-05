Berkin Elvan 21 yaşında! Berkin Elvan kimdir, nereli? Berkin Elvan davası

05.01.2020 05:00 | Son Güncelleme: 05.01.2020 05:00

Berkin Elvan davası nedir? Berkin Elvan ölümü ve cenazesi Türkiye'de gündem olmuştu. Henüz 15 yaşında yaşamını yitiren, Berkin Elvan'ın davasına bakan savcı Mehmet Selim Kiraz da teröristler tarafından rehin alındıktan sonra öldürülmüştü. Berkin Elvan ailesi ve daha fazkası haberimizde...

BERKİN ELVAN KİMDİR?

Elvan, 5 Ocak 1999 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi. Taksim Gezi Parkı protestoları sırasında, 16 Haziran 2013 tarihinde, göz yaşartıcı gaz kapsülünün başına isabet etmesi nedeniyle aylarca komada kaldıktan sonra 11 Mart 2014 tarihinde hayatını kaybetti. Berkin Elvan'ın ölümü üzerine çeşitli iddialar ortaya atıldı ve protestolar düzenlendi.

HAYATINI KAYBETTİĞİNDE 16 KİLOYDU

Taksim Gezi Parkı protestolarının yaşandığı 16 Haziran 2013 tarihinde Elvan, polis silahından çıkan göz yaşartıcı gaz kapsülünün başına isabet etmesi sonucu ağır yaralandı ve bir süre yoğun bakımda kaldıktanm sonra yaşamını yitirdi.Berkin Elvan'ın ailesi olayın ekmek almaya giderken gerçekleştiğini açıkladı, bazı kaynaklarda da bu şekilde geçti. Çeşitli yerlerde ise Berkin Elvan'ın gezi parkı eylemlerine katıldığı ve olayın eylem sırasında yaşandığı öne sürüldü. 269 gün komada kalan Elvan, 11 Mart 2014'te, Şişli'deki Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde, 15 yaşındayken 16 kiloda hayatını kaybetti.

BERKİN ELVAN DAVASI

Berkin Elvan'ın yaralanmasına ilişkin süren soruşturmada 12 Mart 2014 tarihinde 4 polis memuru ifade verdi ve toplamda 18 polis ifade vermişti. Olay gününe ilişkin kamera kayıtları 17 Nisan 2014 tarihinde ortaya çıktı. Berkin Elvan soruşturmasına beşinci savcı olarak atanan Mehmet Selim Kiraz, İstanbul Adliyesinde bulunan odasında yaşanan rehin alma olayı ardından DHKP-C üyeleri tarafından öldürülmüştü.

Şişli'nin Okmeydanı semtindeki bir cemevinde düzenlenen törenle Feriköy Mezarlığı'na defnedildi.