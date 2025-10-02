Berke Özer penaltı kurtarış videosu izle (Roma Lille)!

Fransız ekibinde ilk 11'de sahaya çıkan Türk file bekçisi, 90 dakika boyunca görev yaptı ve kalesini gole kapatmayı başardı. Üç kez tekrarlanan penaltı atışlarında rakiplerine geçit vermeyen Özer, takımının galibiyetinde kilit rol oynadı.

BERKE ÖZER PENALTI KURTARIŞLARIYLA DEVLEŞTİ!

Fransız temsilcisinde kaleyi koruyan Berke Özer, mücadeleye ilk 11'de başladı ve 90 dakika boyunca sahada kaldı. Kalesini gole kapatan Türk kaleci, üç kez tekrarlanan penaltı atışlarında da rakiplerine geçit vermedi.

İLK PENALTI VE TEKRAR KARARI

82. dakikada Roma'nın kazandığı penaltıyı Artem Dovbyk kullandı. Berke, köşeyi doğru tahmin ederek topu çelmeyi başardı. Ancak Lille savunma oyuncusunun ceza sahasına erken girmesi sebebiyle hakem penaltıyı tekrar ettirdi.

İKİNCİ ATIŞ DA GEÇERSİZ SAYILDI

83. dakikada Dovbyk yeniden beyaz noktanın başına geçti. Bir kez daha kaleyi bulan şutu çıkaran Berke, bu defa da kale çizgisinde ayağı olmadığı gerekçesiyle avantajını kaybetti ve penaltı bir kez daha tekrarlandı.

ÜÇÜNCÜ DENEME VE MUCİZE KURTARIŞ

85. dakikada bu kez topun başına Soule geçti. Sağlam bir vuruş yapan genç futbolcuya karşı sol köşeye uzanan Berke Özer, yine topu çıkardı. Böylece üst üste üç kez penaltı kurtaran Türk kaleci, maçın kahramanı oldu.

Berke Özer penaltı kurtarış videosu