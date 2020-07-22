'Arda Turan'lı yorum Berkay'ı çıldırttı! Takipçisine küfürlü cevap verdi
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

'Arda Turan'lı yorum Berkay'ı çıldırttı! Takipçisine küfürlü cevap verdi

Şarkıcı Berkay, Pınar Gültekin'in ölümü sonrası Instagram'dan, "İki kızım var, saçlarının teli yere düşse dünyayı yakarım" yazdı. Bir takipçi bu paylaşıma şarkıcının daha önce kavga ettiği Arda Turan göndermesi yapınca, Berkay küfürlü cevap verdi.

22.07.2020 16:09 | Son Güncelleme: 22.07.2020 16:36

Pınar Gültekin'in Cemal Mert Aydın tarafından öldürülmesi herkesi yasa boğarken 2 kızı olan şarkıcı Berkay, Instagram'dan yaptığı paylaşımda "İki kızım var, saçlarının teli yere düşse dünyayı yakarım" ifadelerini kullandı. Bir takipçisi "Yapabilseydin Arda Turan'a boyun eğmezdin" yazınca takipçisiyle arasında küfürlü laf dalaşı yaşandı.

"KIZLARIM SAÇLARININ TELİ YERE DÜŞSE DÜNYAYI YAKARIM"

Berkay, üniversiteli Pınar'ın canice katledilmesi sonrası aile fotoğrafını paylaşıp şunları yazdı: "Kadınlar biz erkeklere Allah tarafından gönderilmiş hediyelerdir, meleklerdir. Biz onlara en iyi şekilde bakmakla yükümlüyüz. Kadına şiddetin karşısındayım. İki kızım var, onların saçlarının teli yere düşse dünyayı yakarım."

"ARDA REİSE BOYUN EĞMEZDİN RİNGO"

Ünlü şarkıcının bu yorumuna bir sosyal medya kullanıcısı "Gerçekte öyleler doğru da ama dünyayı yakarıma gelirsek bir şey yapamazsın. Yapsaydın Arda reise boyun eğmezdin ringo."

Bu yorum üzerine Berkay, yorumu yapan sosyal medya kullanıcısına mesajla cevap verdi ve aralarında şu küfürlü tartışma yaşandı:

Berkay, Pınar Gültekin'in ölümü sonrası yaptığı paylaşıma 'Arda Turan' yazan takipçisiyle küfürlü laf dalaşına girdi

ARDA TURAN-BERKAY KAVGASINDA NELER YAŞANMIŞTI?

Futbolcu Arda Turan'ın, 9 Ekim 2019 Salı gecesi Emirgan'daki bir mekanda tartıştığı şarkıcı Berkay'a yumruk atıp burnunu kırdı. Bu olayın ardından Berkay ve eşi hemen hastaneye giderken Arda Turan ise mekanda kaldı. Magazin gündemine bomba gibi düşen bu olayın detayları ise sabah saatlerine doğru belli oldu.

İddialara göre kavga Arda Turan'ın Berkay'ın eşi Özlem Ada Şahin'e 'Evli olmasam seni kaçırmazdım. Çok güzel kızsın' demesi nedeniyle çıktı. Berkay'ın eşi Özlem Şahin ''Arda 'Evli olmasaydım, seni kaçırmazdım' diye bana sarktı. Onu uyardım'' demişti.

Özlem Şahin durumu eşi Berkay'a söyleyince, kıyamet kopmuştu. Arda, Berkay'ın burnunu kırmış, popçunun tedavi gördüğü hastaneye silahla gidip ateş etmişti.

'Arda Turan'lı yorum Berkay'ı çıldırttı! Takipçisine küfürlü cevap verdi
Haber Yorumları (5)
DE: Fena laf etmiş :)
Cevap Yaz Yayından Kaldır
PAŞALI: Arda Turan Berkay''ın kafasını kırdı kaşını açtı tokat manyağı yaptığı için Arda adını duyunca hemen küfür ediyor. ne yapsın yarası var :)
Cevap Yaz Yayından Kaldır
MAHO CANYİLMAZ: Avukati olan konusuyor:))
Cevap Yaz 1 Yayından Kaldır
Tüm 5 yorumu okumak için tıklayın
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Evinin penceresine dayanan inşaat, ev sahibini isyan ettirdi Yaşam
Evinin penceresine dayanan inşaat, ev sahibini isyan ettirdi
Kuyudaki su tahliye motorunu kontrol etmek isteyen talihsiz vatandaş feci şekilde can verdi 3. Sayfa
Kuyudaki su tahliye motorunu kontrol etmek isteyen talihsiz vatandaş feci şekilde can verdi
13 yıl çalıştığı fabrikada arkadaşlarına kek ikram etti, tazminatsız şekilde işten kovuldu Ekonomi
13 yıl çalıştığı fabrikada arkadaşlarına kek ikram etti, tazminatsız şekilde işten kovuldu
Taşımacılık ve kargo sektöründe yeni uygulama 'gelal' başladı Ekonomi
Taşımacılık ve kargo sektöründe yeni uygulama 'gelal' başladı
Aydınlı vatandaş, ürettiği ejder meyvelerinin tanesini 15 ile 25 TL arasında satıyor Ekonomi
Aydınlı vatandaş, ürettiği ejder meyvelerinin tanesini 15 ile 25 TL arasında satıyor
Kızının sevgilisiyle 4 yıl boyunca ilişkiye giren kadına 16 ay hapis cezası Dünya
Kızının sevgilisiyle 4 yıl boyunca ilişkiye giren kadına 16 ay hapis cezası
Vahşetin sebebi ortaya çıktı! Katil zanlısı, Ebru Tenk'i eşiyle görüştüğü için öldürmüş
Vahşetin sebebi ortaya çıktı! Katil zanlısı, Ebru Tenk'i eşiyle görüştüğü için öldürmüş
Son dakika: Bayrampaşa'da bulunan spor kulübü sosyal tesislerinde iki grup arasında silahlı çatışma
Son dakika: Bayrampaşa'da bulunan spor kulübü sosyal tesislerinde iki grup arasında silahlı çatışma
Bahçeli'den HDP'li vekil için zehir zemberek sözler: O alçağın vekilliği düşürülmeli
Bahçeli'den HDP'li vekil için zehir zemberek sözler: O alçağın vekilliği düşürülmeli
Şeyma Subaşı üstsüz fotoğrafını takipçilerinin beğenisine sundu
Şeyma Subaşı üstsüz fotoğrafını takipçilerinin beğenisine sundu
Serdar Ortaç'ın eski eşi Chloe Loughnan, cesur bikinisiyle denizin ortasında mahsur kaldı
Serdar Ortaç'ın eski eşi Chloe Loughnan, cesur bikinisiyle denizin ortasında mahsur kaldı
Tartıştığı yeğenine kurşun yağdırıp öldürdü! Olay sonrası cansız bedenin başında ekipleri bekledi
Tartıştığı yeğenine kurşun yağdırıp öldürdü! Olay sonrası cansız bedenin başında ekipleri bekledi
Pınar'ı katleden cani, 'İki pet şişe benzini neden aldın?' sorusuyla köşeye sıkışıp her şeyi itiraf etti
Pınar'ı katleden cani, "İki pet şişe benzini neden aldın?" sorusuyla köşeye sıkışıp her şeyi itiraf etti
Muğla'da Pınar Gültekin'in Cemal Metin Avcı tarafından canice öldürüldüğü ev görüntülendi
Muğla'da Pınar Gültekin'in Cemal Metin Avcı tarafından canice öldürüldüğü ev görüntülendi
90 yaşındaki Kemal Gülman 60 yaş küçük sevgilisiyle yakalandı
90 yaşındaki Kemal Gülman 60 yaş küçük sevgilisiyle yakalandı
Afgan kız çocuğu, anne-babasını katleden Taliban militanlarını öldürdü
Afgan kız çocuğu, anne-babasını katleden Taliban militanlarını öldürdü
Emekli polis memurunun düğünde havaya açtığı ateş sonucu bir kişi öldü
Emekli polis memurunun düğünde havaya açtığı ateş sonucu bir kişi öldü
Pınar'ın cansız bedenini yakan cani, dumanı soran komşularına 'Mangal yapıyorum' demiş
Pınar'ın cansız bedenini yakan cani, dumanı soran komşularına "Mangal yapıyorum" demiş
Cübbeli Ahmet'ten dikkat çeken Pınar Gültekin paylaşımı: İslam'ın kısas emri uygulanmadıkça cinayetler bitmez
Cübbeli Ahmet'ten dikkat çeken Pınar Gültekin paylaşımı: İslam'ın kısas emri uygulanmadıkça cinayetler bitmez
Üniversite öğrencisi Zeynep'i vahşice katleden sanık için istenen ceza belli oldu
Üniversite öğrencisi Zeynep'i vahşice katleden sanık için istenen ceza belli oldu
Buket Aydın ve Emir Sarıgül nikah masasına oturmak için gün sayıyor
Buket Aydın ve Emir Sarıgül nikah masasına oturmak için gün sayıyor
Ayasofya'da ilk cuma namazını kılacak isimlere gönderilen davetiye ortaya çıktı
Ayasofya'da ilk cuma namazını kılacak isimlere gönderilen davetiye ortaya çıktı
Şampiyonluğu kıl payı kaçıran Barış Murat Yağcı, Survivor psikolojisinden kurtulamıyor
Şampiyonluğu kıl payı kaçıran Barış Murat Yağcı, Survivor psikolojisinden kurtulamıyor
Yeşim Salkım, Pınar Gültekin paylaşımından dolayı Murat Övüç'ü yerden yere vurdu
Yeşim Salkım, Pınar Gültekin paylaşımından dolayı Murat Övüç'ü yerden yere vurdu
Pınar Gültekin'in Özgecan Aslan'ın öldürülmesine ilişkin yazdığı tweetler ortaya çıktı: Böyle şerefsizler asılmalı
Pınar Gültekin'in Özgecan Aslan'ın öldürülmesine ilişkin yazdığı tweetler ortaya çıktı: Böyle şerefsizler asılmalı
Sırbistan, Ermenistan'a silah gönderdiğini kabul etti
Sırbistan, Ermenistan'a silah gönderdiğini kabul etti
Asırlık lezzet çeçil peyniri geleneksel yöntemlerle üretilmeye devam ediyor
Asırlık lezzet çeçil peyniri geleneksel yöntemlerle üretilmeye devam ediyor
Otomobille gişelere çarpan uzman çavuş hayatını kaybetti
Otomobille gişelere çarpan uzman çavuş hayatını kaybetti
Nusret'in arabayla yarıştığı görüntüler büyük beğeni topladı
Nusret'in arabayla yarıştığı görüntüler büyük beğeni topladı
İçişleri Bakanlığı'ndan yeni genelge: 81 ilde koronavirüs denetimi yapılacak
İçişleri Bakanlığı'ndan yeni genelge: 81 ilde koronavirüs denetimi yapılacak
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ömer Çelik Mehmet Han Fatih Sultan Süleyman Soylu Mustafa Destici
Magazin Cenk Eren Hande Erçel Huysuz Virjin Selçuk Yöntem
Spor Falcao Okan Buruk Fatih Terim Rıza Çalımbay Tahir Karapınar
Daha Fazla Kız Çocuk Muğla Erkek
Şu an buradasınız: 'Arda Turan'lı yorum Berkay'ı çıldırttı! Takipçisine küfürlü cevap verdi - Magazin
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 22.7.2020 17:02:38. #1.14#
title