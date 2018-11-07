Berkay, 25 Yıllık Dostluğunu Bitirdiği Murat Dalkılıç Hakkında Konuştu: O Benim Kardeşim

Şarkıcı Berkay Şahin, geçtiğimiz günlerde bir eğlence mekanında Arda Turan'la eşi Özlem Ada Şahin'e sözlü taciz ettiği iddiasıyla kavga etti. Şahin, kavgada yanında olan Murat Dalkılıç'ı baba olduğu gün Arda Turan'ın ziyaretine gittiği için Instagram hesabından takipten çıkardı.

"BEN ARADA GİDİP GELECEK BİRİ DEĞİLİM"

Murat Dalkılıç ise konu üzerine, "Ben arada gidip gelecek biri değilim" dedi.

"O BENİM 25 YILLIK KARDEŞİM"

2. Sayfa' ya konuşan Berkay, Murat Dalkılıç'ın açıklamasına sinirlendi. Şarkıcı, "Yani arada ona gel git diyen mi olmuş Biz ona hiç bir şey demedi. Ameliyatatn sonra bize geldi. O benim 25 yıllık arkadaşım, 25 yıllık kardeşim. Bizim onunla kırgınlığımız başka. Ben ona hiçbir şey söylemedim konuşsun, benim kardeşim" açıklamasını yaptı.

"ARADA KALACAK BİR DURUM YOK"

Berkay, "Ben bu konu hakkında hiç konuşmuyorum. Kendisi konuşuyormuş. Arada kalacak durum yok o benim kardeşimdi" siteminde bulundu.

"BU KONU HAKKINDA ÖMÜR BOYU KONUŞMAM"

Murat benim 25 yıllık arkadaşım bu konu hakkında da ömür boyu konuşmam. dedi.