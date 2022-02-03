Berkay'dan Şok Sözler: Bunlar Haysiyetsiz ve Onursuz!

Şarkıcı Berkay, sosyal medya üzerinden kendisine yorum yazan takipçisi Burak B.'ye sinirlendi. Berkay, bu kişiye hakaret ve tehdit içerikli bir mesaj attı. Takipçisi ise soluğu savcılıkta aldı. Duruşmalara katılmayan şarkıcı hakkında yakalama kararı çıktı. Polis ekiplerince yakalanıp adliyeye getirilen Berkay, hakim karşısına çıktı.

PARA CEZASINA ÇARPTIRILDI

Mesajları kendisinin yazdığını inkar etmeyen Berkay, "Bana ve aile bireylerime hakaret etti. Bunun üzerine sinirlenip yazdım. Benden para istedi. Bunlar namussuz ve ahlaksızlar" dedi. Savunma yaparken yeniden hakaret cümleleri sarf eden ünlü şarkıcının pişmanlık duymadığı belirlendi.

Bunun üzerine Berkay'ın 26 bin 400 lira adli para cezasına çarptırılmasına hükmedildi.

"POLİS ZORUYLA MAHKEMEYE GETİRİLMEDİM"

Önceki akşam Bebek'te görüntülenen Berkay, süreç hakkında bilgi verdi. Şarkıcı, "Polis zoruyla mahkemeye getirilmedim. Eşime ve çocuklarıma küfür eden birisiyle alakalı bir olaydı. Onurumu zedeleyecek şekilde küfür edildi. Aynı şekilde cevap vermek zorunda kaldım. Hiç kimse birisinin ailesine, onuruna ve şerefine küfür edemez. Onlar bize küfür edecekler, biz sessiz kalacağız. Yok öyle! Söylediklerimden pişman değilim. Cezaya razıyım" dedi.

"HEM KÜFÜR EDİYORLAR HEM DE PARA İSTİYORLAR"

Karşı tarafın para istediği yönünde çıkan haberlerle ilgili de konuşan Berkay, "Bizimle uzlaşmak istiyorlar. Uzlaşmak için bizden para istiyorlar. Rakamda veriyorlar. Neden para vereyim? Bunlar haysiyetsiz ve onursuz insanlar. Hem insanların ailesine küfür ediyorlar hemde para istiyorlar" diyerek isyan etti.

BERKAY ŞAHİN KİMDİR?

Berkay nereli ve kaç yaşında; Berkay Şahin veya tanınan adıyla Berkay, Arhavi, Artvinli bir ailenin çocuğu olarak 29 Aralık 1981'de Ankara'da doğdu. Berkay, 40 yaşındadır.

1996 yılından beri ailesiyle beraber İzmir'de yaşayan sanatçı, 2009 yılından beri de İstanbul'da yaşamaktadır. 2009 yılında İstanbul'a taşınan Berkay, albüm çalışmalarından önce Bodrum, Antalya, ÇeşmeKuşadası gibi tatil beldelerinde belirli mekanlarda sahne aldı. Berkay, 2010 yılında ilk albümü "Ele İnat" ile 'en iyi sanatçı' ödülüne layık görüldü. İkinci albümü "Aşk Sadece" 2012 yılında yayınlandı.

ŞARKICI BERKAY EVLİ Mİ?

Berkay'ın eşi kim;Berkay, 2016 yılında manken Özlem Ada Şahin ile evlendi. Çiftin Arya ve Zeynep adında iki kızı bulunuyor.