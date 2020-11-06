Berk Oktay kimdir? Berk Oktay kaç yaşında, nereli?

'Savaşçı' dizisinde 'Yüzbaşı Kaan Bozok' karakterini canlandıran Berk Oktay hakkında araştırmalar yapılıyor. Peki, Berk Oktay kaç yaşında, nereli? Berk Oktay kimdir?

'Savaşçı' dizisi 99. bölümünden sonra ekrana ara vermişti. Dizinin akıbeti henüz belirsizliğini korurken, başrol oyuncusu Berk Oktay diziseverlerin merceğine takıldı. Berk Oktay kimdir? Berk Oktay kaç yaşında, nereli?

BERK OKTAY KİMDİR?

Doğum tarihi: 28 Ekim 1982

Kaç yaşında: 38 yaşında

Nereli: Ankara

Boy: 1,91 m

2000- 2006 yılları arasında modellik yaptı. 100'ün üzerinde defileye cıktı. Kariyerine 2004 yılının Haziran ayından sonra yurt dışında devam etti. Paris'e yerleşti ve Milano, Tokyo, Dubai, Moskova gibi şehirlerde D&G, Ferre, Gucci ve Prada gibi birçok markalarla çalıştı. Üniversite eğitimini tamamlamak için Türkiye'ye döndü ve 2007 yılının Şubat ayında Türker İnanoğlu'ndan aldığı teklifle Türvak'tan özel oyunculuk dersi alarak Erler Film ile sözleşmeyi imzaladı. Tatlı Bela Fadime dizisiyle tanındı. Ardından Akasya Durağı'nda yer aldı. Daha sonra Kanal D'de yayınlanan 'Arka Sokaklar' dizisinde rol aldı. Bu diziden ayrıldıktan sonra dizi kariyerine Atv'de yayınlanan Alev Alev dizisi ile devam etti. Star TV'de yayınlanan Benim Hala Umudum Var adlı dizide Hakan karakterini canlandırdı. Aşktan Kaçılmaz adlı dizide oynadı. Show TV'de daha önce yayınlanan İlişki Durumu: Karışık adlı dizide Can Tekin karakterini canlandırmaktadıydı. Nisan'da Fox (Türkiye)'de başlaması planlanan Savaşçı dizisinde başrol oynuyor

YER ALDIĞI YAPIMLAR

2007-2008 Tatlı Bela

2008-2009 Akasya Durağı

2009-2012 Arka Sokaklar Sinan

2010 Umut Yolcuları

2012-2013 Alev Alev

2013-2014 Benim Hala Umudum Var

2014 Aşktan Kaçılmaz

2015-2016 İlişki Durumu: Karışık

2016 İlişki Durumu: Evli Can Tekin

2017- Savaşçı