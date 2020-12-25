Berk Oktay kimdir? Berk Oktay hayatı ve biyografisi! Berk Oktay kaç yaşında, nereli?
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Berk Oktay kimdir? Berk Oktay hayatı ve biyografisi! Berk Oktay kaç yaşında, nereli?

25.12.2020 15:44 | Son Güncelleme: 25.12.2020 15:48
Berk Oktay kimdir? Berk Oktay hayatı ve biyografisi! Berk Oktay kaç yaşında, nereli?

Sosyal medya paylaşımları ve açıklamaları ile magazin gündeminden düşmeyen Berk Oktay, vatandaşların merak konusu oldu. İşte Berk Oktay hakkında merak edilenler. Berk Oktay hayatı ve biyografisi. Berk Oktay kimdir?

Magazin gündeminde sık sık kendine yer bulan ve sosyal medya açıklamaları ile dikkat çeken Berk Oktay merak konusu oldu. İşte Berk Oktay hakkında merak edilen Berk Oktay kimdir, Berk Oktay hayatı ve biyografisi gibi konuların detayları…

BERK OKTAY KİMDİR?

Doğum tarihi: 28 Ekim 1982

Kaç yaşında: 38yaşında

Nereli: Ankara

Boy: 1,91 m

Berk Oktay, (d. 28 Ekim 1982, Ankara), Türk oyuncu ve manken.

2000-2006 yılları arasında modellik yaptı. 100'ün üzerinde defileye cıktı. Kariyerine 2004 yılının Haziran ayından sonra yurt dışında devam etti. Paris'e yerleşti ve Milano, Tokyo, Dubai, Moskova gibi şehirlerde D&G, Ferre, Gucci ve Prada gibi birçok markalarla çalıştı. Üniversite eğitimini tamamlamak için Türkiye'ye döndü ve 2007 yılının Şubat ayında Türker İnanoğlu'ndan aldığı teklifle Türvak'tan özel oyunculuk dersi alarak Erler Film ile sözleşmeyi imzaladı. Tatlı Bela Fadime dizisiyle tanındı. Ardından Akasya Durağı'nda yer aldı. Daha sonra Kanal D'de yayınlanan 'Arka Sokaklar dizisinde rol aldı. Bu diziden ayrıldıktan sonra dizi kariyerine Atv'de yayınlanan Alev Alev dizisi ile devam etti. Star TV 'de yayınlanan Benim Hala Umudum Var adlı dizide Hakan karakterini canlandırdı. Daha sonra Aşktan Kaçılmaz adlı dizide oynadı. Show TV'de daha önce yayınlanan İlişki Durumu: Karışık adlı dizide Can Tekin karakterini canlandırmaktadıydı. 9 Nisan 2017 tarihinde FOX TV'de yayımlanmaya başlayan Savaşçı dizisinde başrol oynamıştır. 2020 Kasım itibari ile aynı kanal da yayımlanan Yasak Elma dizisine dahil olmuştur.

Televizyon
Adı Rol Notlar
Tatlı Bela FadimeLeventBaşrol Oyuncu
Akasya DurağıMurat AydınYardımcı Oyuncu
Arka SokaklarSinan BahadırBaşrol Oyuncu (126 - 250 bölümlerde Sinan'ı canlandırmıştı)
Umut YolcularıSinan BahadırKonuk Oyuncu
Alev AlevMuratBaşrol Oyuncu
Benim Hala Umudum VarHakan DemirerBaşrol Oyuncu
Aşktan KaçılmazMardinli Berzan Başrol Oyuncu
İlişki Durumu: KarışıkCan Tekin Başrol Oyuncu
İlişki Durumu: EvliCan Tekin Başrol Oyuncu Modesta ile birlikte
SavaşçıYüzbaşı Kağan Bozok Başrol Oyuncu
Yasak Elma Çağatay Kuyucu Başrol Oyuncu
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Özgür Özel Fuat Oktay İsmail Demir Numan Kurtulmuş Süreyya Sadi Bilgiç
Magazin Berk Oktay Hande Erçel Furkan Palalı Oktay Kaynarca
Spor Mustafa Er Okan Buruk Ersun Yanal Samet Aybaba Burak Yılmaz
Tüm Haberler Kız Bakan Hisarcık İngiltere
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Berk Oktay kimdir? Berk Oktay hayatı ve biyografisi! Berk Oktay kaç yaşında, nereli? | Haberler.com
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 25.12.2020 15:48:52. #1.15#
title