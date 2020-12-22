Son dakika haberi | Berk Oktay'ın uygunsuz görüntülerini paylaşan eski eşinin davasında karar
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Son dakika haberi | Berk Oktay'ın uygunsuz görüntülerini paylaşan eski eşinin davasında karar

22.12.2020 15:56 | Son Güncelleme: 22.12.2020 16:11

Gelen son dakika haberlerine göre Oyuncu Berk Oktay'ın boşanma aşamasında olduğu eşi Merve Şarapçıoğlu'na uygunsuz görüntülerini yayınladığı gerekçesiyle açtığı davada karar açıklandı.

Oyuncu Berk Oktay'ın boşanma aşamasında olduğu eşi Merve Şarapçıoğlu'na uygunsuz görüntülerini yayınladığı gerekçesiyle açtığı davada karar açıklandı. Mahkeme sanık eski eşin 2 yıl 1 ay hapisle cezalandırılmasına karar verdi.

İstanbul 23. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmada müşteki Berk Oktay, sanık Merve Şarapçıoğlu ve taraf avukatları hazır bulundu.

Duruşmada savunması sorulan Merve Şarapçıoğlu, böyle bir suçu işlemediğini söyleyerek "Olay nedeni ile kendim de mağdurum. Dosyadaki delil durumuna göre masum olduğum ortadadır" dedi. Müşteki Berk Oktay ise sanığın cezalandırılmasını istediğini beyan etti.

Kararını açıklayan mahkeme, sanığın 'zincirleme şekilde özel hayata ilişkin ses ve görüntüleri ifşa etmek' suçunu işlediğinin sabit olduğunu belirterek 2 yıl 1 ay hapis ile cezalandırılmasına karar verdi.

Kararın ardından duruşma salonu önünde konuşan ünlü oyuncu davayı geri çekmesi için tehdit edildiğini söyleyerek, "Bu benim namus davamdır diye başından beri söyledim ve geri adım atmadım. Allah'a şükür bugün soyadımın bütün namusu temizlenmiştir. Türk adaletine her zaman güvendim sonucunda da adalet yerini buldu. Bu dava emsal bir davadır. Herkese örnek olmasını dilerim. Kimse de peşini bırakmasın böyle şeylerin ve kimse de böyle bir şey yapmasın. Benim alnım ak başım diktir" dedi.

(İHA)

Son dakika haberi | Berk Oktay'ın uygunsuz görüntülerini paylaşan eski eşinin davasında karar
Son dakika haberi | Berk Oktay'ın uygunsuz görüntülerini paylaşan eski eşinin davasında karar
Son dakika haberi | Berk Oktay'ın uygunsuz görüntülerini paylaşan eski eşinin davasında karar
Son dakika haberi | Berk Oktay'ın uygunsuz görüntülerini paylaşan eski eşinin davasında karar

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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