Berk Oktay'ın Eşi Yeniden Hacklendi, Uygunsuz Fotoğraflarını Servis Ettiler

Berk Oktay'ın Eşi Yeniden Hacklendi, Uygunsuz Fotoğraflarını Servis Ettiler

Ünlü oyuncu Berk Yılmaz'ın eşi Merve Şarapçıoğlu'nun Instagram hesabı yeniden hacklendi. Hesabı hackleyenler Oktay ve eşinin uygunsuz görüntülerini paylaştı.

Savaşçı dizisinin başrol oyuncularından Berk Oktay'ın eşi Merve Şarapçıoğlu'nun kısa bir süre önce Instagram hesabı birkaç kez hecklenmişti. Şarapçıoğlu'nun hesabını hackleyenler Merve Şarapçıoğlu ve eşi Berk Oktay'ın uygunsuz görüntülerini paylaşmışlardı. Şarapçıoğlu'nun hesabı kısa süre sonra yeniden hacklendi.

YENİDEN HACKLENDİ

Yaşanan olayın üzerinden kısa bir süre geçmesine rağmen Berk Oktay ve eşinin uygunsuz görüntüleri yeniden yüklendi.

AÇIKLAMA YAPMIŞTI

Oyuncu Berk Oktay, eşinin hesabının hacklendiğini sosyal medya hesabından paylaştığı kamuoyu açıklaması ile yalanlamıştı. Yaşanan son olay hakkında çiftten henüz bir açıklama gelmedi.

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