Berk Oktay'ın Eşi Yeniden Hacklendi, Uygunsuz Fotoğraflarını Servis Ettiler
Ünlü oyuncu Berk Yılmaz'ın eşi Merve Şarapçıoğlu'nun Instagram hesabı yeniden hacklendi. Hesabı hackleyenler Oktay ve eşinin uygunsuz görüntülerini paylaştı.
Savaşçı dizisinin başrol oyuncularından Berk Oktay'ın eşi Merve Şarapçıoğlu'nun kısa bir süre önce Instagram hesabı birkaç kez hecklenmişti. Şarapçıoğlu'nun hesabını hackleyenler Merve Şarapçıoğlu ve eşi Berk Oktay'ın uygunsuz görüntülerini paylaşmışlardı. Şarapçıoğlu'nun hesabı kısa süre sonra yeniden hacklendi.
YENİDEN HACKLENDİ
Yaşanan olayın üzerinden kısa bir süre geçmesine rağmen Berk Oktay ve eşinin uygunsuz görüntüleri yeniden yüklendi.
AÇIKLAMA YAPMIŞTI
Oyuncu Berk Oktay, eşinin hesabının hacklendiğini sosyal medya hesabından paylaştığı kamuoyu açıklaması ile yalanlamıştı. Yaşanan son olay hakkında çiftten henüz bir açıklama gelmedi.
YORUMLAR (57)
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Gösterin, gösterin. . . . Her yerinizi gösterin.Cevap Yaz Yayından Kaldır
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Fotolarıı paylaştıkları falan yok reklam sadeceCevap Yaz 4 Yayından Kaldır
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Edepsizlik bedavaaaa!!!!@Cevap Yaz 4 1 Yayından Kaldır
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Bunlar kendilerini niye böyle çekerler ki amaçları ne yaniCevap Yaz 14 Yayından Kaldır
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Böyle kadın düşman başınasıkıntı yok alıştık relax..Cevap Yaz 3 Yayından Kaldır