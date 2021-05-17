Berivanlar, Şırnak yaylalarında yılın ilk süt sağımına başladı
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Berivanlar, Şırnak yaylalarında yılın ilk süt sağımına başladı

İhlas Haber Ajansı / HAZIM GÖKÇE - Haberler | Güncel

Berivanlar, Şırnak yaylalarında yılın ilk süt sağımına başladı Şırnak'ta yüksek rakımlı yaylalara giden berivanlar, yılın ilk süt sağımını burada gerçekleştirdi.

Berivanlar, Şırnak yaylalarında yılın ilk süt sağımına başladı

ŞIRNAK - Şırnak'ta yüksek rakımlı yaylalara giden berivanlar, yılın ilk süt sağımını burada gerçekleştirdi.

Şırnak'ta büyük yaylalara sahip olan Uludere ve Beytüşşebap ilçelerinde yılın ilk süt sağımı başladı. Avaspi, Faraşin, Meydan, Hale ve Tanin dağlarındaki yaylalara akın eden göçer ve yöre halkı peynir, yoğurt, tereyağı yapmak için süt sağımı yaptı.

Koronavirüs salgını nedeniyle bayram kutlayamadığını yaylada ailesi ile beraber kaldığını belirten Kerem Ürek, "Burası çok güzel. Anneme yardım ediyorum. Her sene bu yaylaya geliyorum. Gece de burada çobanla beraber kalıyorum. Sürekli çobanlık yapıyorum" dedi.

Uludere Belediye Başkanı Sait Ürek ilçesine bağlı bütün yayla yollarını temizlediklerini ve göçerler için ekipleri seferber ettiğini söyledi. Başkan Ürek, "Malumunuz bölgemiz hayvancılık için elverişli. Geçen yıldan beri yayla yollarımızı yapıyoruz. Göçerlerimiz ve yerel halkımız için ekiplerimiz sürekli hazır durumda. İnşallah bu salgın biter de yaylalarımızda şenlikler yaparız. Uzungeçit beldesiyle Beytüşşebap ilçesinde de bu faaliyetler yapılıyor. AK Parti Belediyesi her daim halkın hizmetindedir" diye konuştu.

Berivanlar, Şırnak yaylalarında yılın ilk süt sağımına başladı
Berivanlar, Şırnak yaylalarında yılın ilk süt sağımına başladı
Berivanlar, Şırnak yaylalarında yılın ilk süt sağımına başladı
Berivanlar, Şırnak yaylalarında yılın ilk süt sağımına başladı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / HAZIM GÖKÇE

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