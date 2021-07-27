Bergüzar Korel ve Halit Ergenç'ten büyük destek! Küçük Amal'ın umut dolu yürüyüşü...
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Bergüzar Korel ve Halit Ergenç'ten büyük destek! Küçük Amal'ın umut dolu yürüyüşü...

Bergüzar Korel ve Halit Ergenç'ten büyük destek! Küçük Amal'ın umut dolu yürüyüşü...
Hürriyet - Haberler | Magazin

Oyuncu çift Bergüzar Korel ve Halit Ergenç, dünyaca ünlü isimlerle birlikte Amal'ın yolculuğuna destek verecek.

Oyuncu çift Bergüzar Korel ve Halit Ergenç, dünyaca ünlü isimlerle birlikte Amal'ın yolculuğuna destek verecek. Amal adındaki, 9 yaşında Suriyeli bir mülteci kız çocuğunu simgeleyen 3.5 metre boyundaki bir kuklanın, Türkiye-Suriye sınırından Birleşik Krallık'a uzanan yolculuğunu anlatan "The Walk-Yürüyüş" projesi, bugün Gaziantep Kalesi'nde atacağı ilk adımlarla başlıyor. Projeye destek veren uluslararası elçiler arasında yer alan Bergüzar Korel, şu açıklamayı yaptı:

"Bizler ebeveyn olarak çocuklarımızın üzerine titrerken dünyada milyonlarca mülteci çocuk insan dışı şartlarda kaderlerine terk edilmiş vaziyette. Mültecilerin seslerini duyurmak ve onlara daha iyi koşullarda bir yaşam verebilmek hepimizin görevi." Halit Ergenç ise "Bu projenin merkezi umut. Gelin Amal'i hep birlikte karşılayalım. Ben de çok büyük bir heyecan duyuyorum onunla yürüyeceğim gün ile ilgili... Benim için hayatımın çok önemli günlerinden biri olacak" dedi. Küçük Amal'ın Türkiye rotası Gaziantep'in ardından Adana, Tarsus, Mersin, Bozkır (Konya), Antalya, Pamukkale, Denizli, Selçuk, Urla, İzmir'de devam edecek ve 8 Ağustos'ta Çeşme'de son bulacak. Bergüzar Korel ve Halit Ergenç'in İzmir'deki yürüyüşü takip etmesi planlanıyor.

4 ayda 8 ülkeyi ziyaret edecek

Amal, annesini bulmak üzere çıktığı bu yolculukta, 4 ay boyunca 8 ülke sınırını geçerek 8 bin km yol kat edecek. Küçük Amal, 27 Temmuz-3 Kasım tarihleri arasında ziyaret edeceği her köy, kasaba ve kentte; sanatçılar ve sivil toplum kuruluşları tarafından halka açık gerçekleştirilecek pek çok kültür ve sanat etkinliğiyle karşılanacak.

Kaynak: Hürriyet

Aşkı yatak odasındaki yastık ele verdi
Aşkı yatak odasındaki yastık ele verdi
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Bergüzar Korel ve Halit Ergenç'ten büyük destek! Küçük Amal'ın umut dolu yürüyüşü... - Haberler Magazin
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