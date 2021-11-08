Bergüzar Korel üçüncü kez anne oldu! Bergüzar Korel'in bebeğinin ismi ne? Bergüzar Korel kimdir?

3. kez annelik heyecanı yaşayan Bergüzar Korel, günler sonra sosyal medya hesabından bir paylaşım yaparak yaşadığı duyguları anlattı. 2 milyon takipçisi bulunan Instagram hesabından hasta yatağında çektirdiği bir pozu paylaşan Bergüzar Korel, şu notu düştü: "Tam da gününde geldi Leyla. Benim her zamanki tezcanlılığıma inat hem gelişi hem de zamanlamasıyla daha hayata gözlerini açtığı ilk andan itibaren bundan sonra her şeyin çok da benim kontrolümde olamayacağını göstererek sanki. Uzun ve zorlu bir maratondan çıkmış gibiyim."

BERGÜZAR KOREL'İN BEBEĞİNİN İSMİ NE?

5 gün önce üçüncü bebeğini kucağına alan güzel oyuncu Bergüzar Korel, yeni doğan kızına Leyla ismini verdi.

"LEYLA'NIN DA BENİM DE SAĞLIĞIMIZ YERİNDE"

"Biraz yorgun, biraz kaygılı, çokça şaşkın ve mutlu. Bin şükür Leyla'nın da benim de sağlığımız yerinde. Hepinizin iyi dilekleri, duaları, mesajları en önemlisi varlığınız için bin kez teşekkür ederim. Hepsi güç verdi bize. Teşekkür etmek istediğim çok insan var. Bu hafta biraz böyle geçecek şimdiden söyleyeyim. Ama en çok hayat sana teşekkür ederim. Her şey için."

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