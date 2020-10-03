Bergüzar Korel, eşi Halit Ergenç'in dizisindeki bir sahneye isyan etti: Bıktım sizden

Eşi Halit Ergenç'in başrol oynadığı Babil'deki bir sahneden çok etkilenen Bergüzar Korel, Instagram hesabından "Valla izlemeyeceğim bıktım sizden" dedi.

Star TV'de yayınlanan Babil dizisi, dün akşam yeni bölümüyle ekrana geldi. Dizide Halit Ergenç'in canlandırdığı İrfan, kendisini kahreden gerçeği öğrendi. İrfan, uğruna ölümü bile göze aldığı oğlunun kendisinin değil Egemen'in oğlu olduğunu öğrendi.

Bu sahnede herkes gibi çok duygulanan Bergüzar Korel ise Instagram hesabından yaptığı paylaşımda "Ya bize bunu yapamazsın! Valla izlemeyeceğim bıktım sizden ya" şeklinde bir not düştü paylaşımına ve hem diziyi, hem de eşinin Instagram hesabını etiketledi.

OĞLUNUN EN YAKIN ARKADAŞINDAN OLDUĞUNU ÖĞRENDİ

Babil son bölümde, Süleyman ile iş birliği yapan Egemen, en yakın arkadaşı İrfan'ı kurduğu tuzakla cezaevine yolladı. Egemen, İrfan'ın karşısına çıkarak Deniz'in kendi oğlu olduğunu açıkladı. Daha sonra ise bir polisin telefonunu zorla alarak Eda'yı arayan İrfan, boşandığı eşinin Deniz hakkında söyledikleriyle yıkıldı. Ahmet Kaya'nın 'Siz benim nasıl yandığımı nerden bileceksiniz' şarkısı eşliğindeki sahne, izleyenleri etkiledi.