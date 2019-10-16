Bergüzar Korel, Amerika'da gündeliğe giden ablası hakkında ilk kez konuştu!

Bergüzar Korel, Amerika'da gündeliğe giden ablası hakkında ilk kez konuştu!

"Amerika'da gündeliğe gidiyorum" açıklamasıyla gündeme gelen Bergüzar Korel'in ablası Zeynep Korel açıklamalarıyla magazin gündemine bomba gibi düşmüştü. Bergüzar Korel, ablası hakkında ilk kez konuştu.

16.10.2019 16:16
Bergüzar Korel, Amerika'da gündeliğe giden ablası hakkında ilk kez konuştu!

Güzel oyuncu Bergüzar Korel, evliliği hakkında ilginç iddialar ortaya atan ablası hakkında ilk kez konuştu. Korel, "Aile fertlerimizin seçimlerine saygı duyuyoruz" dedi.

AMERİKA'DA GÜNDELİKÇİ OLDU

2005 yılında hayatını kaybeden oyuncu Tanju Korel ve Hülya Darcan çiftinin kızları Zeynep Korel, Amerika'da günlüğü 400 TL'ye temizlikçilik yapmaya başladı. Magazin gündemini sarsan bu olaydan sonra Zeynep Korel,kardeşinin evliliğinin bebek sayesinde devam ettiğini iddia etmişti. Ortaya atılanbir diğer bomba iddia ise Zeynep Korel'in Amerika'da bir kadınla evli olduğuydu.

BEBEK KONTROLÜNE GİTTİ

Geçtiğimiz akşam eşi Halit Ergenç'le Nişantaşı'nda görüntülenen Bergüzar Korel, ablası hakkında ilk kez konuştu. İkinci bebeğine 4 aylık hamile olan ve kontrol için doktora gelen Korel, muayene çıkışı ayaküstü gazetecilerin sorularını yanıtladı.

"ONUN TERCİHİDİR SAYGI DUYUYORUZ"

Korel ablası hakkında "Biz bütün aile fertlerimizin seçimlerine, hayatlarına saygı duyduk. Kendisi paylaştı, onun tercihidir. Saygı duyuyoruz" açıklamasını yaptı.

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YORUMLAR (2)

  • SEREN CANJ:
    Çok doğru konuşuyor bergüzar herhez kendi hayatını yaşar kimene gerçi bizim ülkemizde herhez herhezin hayatına burnunu sokar arkadan konuşma da ilk sırada ülke neyse herhez önce kendi kapısının önündeki pisliği temizlesin önce hadi bakalım
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