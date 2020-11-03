Bergüzar Korel, 91 saat sonra enkazdan kurtarılan Ayda'yı izlerken gözyaşlarına hakim olamadı
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Bergüzar Korel, 91 saat sonra enkazdan kurtarılan Ayda'yı izlerken gözyaşlarına hakim olamadı

03.11.2020 16:09 | Son Güncelleme: 03.11.2020 16:46

İzmir'de meydana gelen 6,6'lık depremde enkaz altında kalan 3 yaşındaki Ayda bebek, 91 saat sonunda kurtarıldı. Ayda'nın mucize kurtuluşunu izleyen Bergüzar Korel ise hüngür hüngür ağladı.

3 yaşındaki Ayda Gezgin bebek, İzmir'de 6,6 büyüklüğündeki depremden 91 saat sonra, yerle bir olan Rıza Bey Apartmanı'ndan canlı olarak enkaz altından çıkarıldı. Kısa sürede Türkiye'nin gündemine oturan Ayda'nın kurtarılma anları herkesi derinden etkiledi.

GÖZYAŞLARINA BOĞULDU

Ayda'nın Rıza Bey Apartmanı'ndan çıkarılışını televizyon başında takip eden Korel, gözyaşlarına hakim olamadı. Korel o anları "Ah yavrum. Ah güzel yavrum" diyerek izledi. Ünlü isim paylaşımına "Ayla bebek... Mucizemiz, umudumuz. 'Çok güzel gülümsüyordu, enkazdan çıkmamış kadar güzeldi.' Kahramanlarımız; ayağına taş değmesin. Allah'ım sizi hep korusun" notunu ekledi.

Bergüzar Korel, 91 saat sonra enkazda kurtarılan Ayda'yı izlerken gözyaşlarına hakim olamadı
Bergüzar Korel, 91 saat sonra enkazdan kurtarılan Ayda'yı izlerken gözyaşlarına hakim olamadı
Haber Yorumları (11)
SERKAN: Karşınızdaki bir anne sonuçta, ben bile bir erkek olarak gözyaşlarımı tutamadım, lütfen biraz saygı ve dua
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REALİTE: Bu oyuncular şarkıcılar dünyanın parasını kazanıyorlar. Eğer gerçekten bu duruma üzülüyorlarsa kazandıkları milyon paralarla onlara yardım ederler
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YAZIKKK: En ufak fırsatta prim yapmayı ihmal etmiyorsunuz. . . . Size prim verenler utansın ama utanmazlar. . .
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