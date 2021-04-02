Bergüzar Korel'in hamile olduğunu açıklamasından sonra kim ne dedi?
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Bergüzar Korel'in hamile olduğunu açıklamasından sonra kim ne dedi?

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Bergüzar Korel'in hamile olduğunu açıklamasından sonra kim ne dedi?

Meslektaşı Halit Ergenç ile evli olan oyuncu Bergüzar Korel, sosyal medya hesabından üçüncü çocuğuna hamile olduğunu duyurdu. Korel'in hamilelik haberinin ardından sosyal medyada çok sayıda esprili yorum yapıldı. Bir kullanıcı, "Oyunculuğu bırakıp kreş açabilir" yorumuyla güldürdü. İşte detaylar...

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'Kanlı Yayın' adlı diziyle ekranlara dönmeye hazırlanan Bergüzar Korel, hamile olduğu için projeden ayrıldığını açıkladı. Geçen yıl mart ayında ikinci çocuğu Han'ı kucağına alan Bergüzar Korel, üçüncü bebeğini bekliyor.

'HAMİLE OLDUĞUMU ÖĞRENDİM'

Instagram hesabından hamile olduğunu duyuran Korel, açıklamasında şu ifadelere yer verdi: "Ekranlardan uzak kaldığım 3 yılın ardından, beni çok heyecanlandıran, kreatif tarafında olduğum ve aylardır çok kıymetli bir ekiple hazırlandığımız 'Kanlı Yayın' adlı dizimiz için sete çıkmaya hazırlanırken bizi çok şaşırtan bir sürpriz ile karşılaşarak hamile olduğumu öğrendim.

'PROJEYE VEDA ETMEK ZORUNDA KALDIM'

Hamile olmam projeye devam etmeme engel değilken, artan vakalar yüzünden çekimlerimizi ileri bir tarihe attığımızda maalesef fiziksel değişimim karaktere ve projemize uygun olmayacağı için aylardır üzerine çalıştığımız işimizi erteleme kararı almak zorunda kaldık. Bir yandan minik bebeğimiz, bir yandan çok kıymetli insanlar ile büyük bir emek vererek üzerine çalıştığımız bu projeye veda etmek… Benim için hiç kolay değil… Tüm bu süreçte harika insanlarla çalıştım. Yönetmenimiz Can Ulkay, senaristimiz Selim Erkul, yapımcımız Ahmet Kayımtu ve Julia Berköz, yapım şirketimiz Saran Studios…

Çok şey öğrendiğim ve harika bir yaratım süreci geçirdiğim tüm ekip arkadaşlarım hepinize çok teşekkür ederim. Dileğim sağlıklı günlerde tekrar kesişsin yollarımız."

Bergüzar Korel'in hamile olduğunu açıklamasının ardından sosyal medyada yapılan bazı yorumlar:

-Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 3 çocuk tavsiyesine dikkate almışlar.

-Ünlülerde arka arkaya doğurmak moda oldu.

-Bergüzar Korel oyunculuğu bırakıp kreş açsın bence.

-Futbol takımı kuracaklar herhalde.

-Paraları olduğu için çocuk doğurması son derece normal.

-Kadın sürekli hamile Rıza baba.

-Hürrem olmaya mı niyetlendin Bergüzar?

-Gelsin pırlantalar.

-Kim ne derse desin annelik Bergüzar'a çok yakışıyor.

Kaynak: Snob Magazin

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