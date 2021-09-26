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Bergen filminin müzikleri Teoman Alpsakarya'ya emanet

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Bergen filminin müzikleri Teoman Alpsakarya'ya emanet

Bergen'in yaşadığı dramı beyazperdeye serecek olan film dönemin arabesk şarkılarıyla da çok konuşulacak. Filmin müziklerini Teoman Alpsakarya hazırlayacak. İşte detaylar...

Efsane sanatçı Bergen'in hayatını konu alan sinema filminin müzikleri usta müzisyen Teoman Alpsakarya'ya emanet. 80'li yılların müzikal tarzını ve Bergen'in yaşadığı dramı beyazperdeye serecek olan film dönemin arabesk şarkılarıyla da çok konuşulacak. Filmin müziklerini Teoman Alpsakarya hazırlayacak. Yönetmenliğini Caner Alper ve Mehmet Binay'ın, Yapımcılığını Mine Şengöz'ün yaptığı, senaryosunu Yıldız Bayazıt ve Sema Kaygusuz'un yazdığı filmde Bergen'i Farah Zeynep Abdullah canlandıracak.

Bergen'in hikayesi, aile fertlerinin dayanışmasıyla, bedensel ve ruhsal haysiyeti gözeterek yazıldı. Bu filmde Bergen sadece kurban değil, müzisyen kudretiyle öne çıkan bir kahraman olacak. Magazinsortie.com'dan Olcay Ünal Sert'in haberine göre filmin müziklerini usta müzisyen Teoman Alpskarya hazırlayacak. 80'li yılların müzikal ruhunu da yansıtacak film Bergen'in unutulmaz eserlerini yeniden gündeme taşıyacak. Filmde, Acıların Kadını, Benim İçin Üzülme, Eller Aldı, Kullar Affetmez, Onu da Yak Tanrım, Garibin Çilesi Mezarda Biter gibi Arabesk şarkıların da yer alması bekleniyor. Sinema filminde Bergen'i Farah Zeynep Abdullah canlandırırken, hayat arkadaşı ve katili Halis Serbest'i Erdal Beşikçioğlu canlandıracak. Şarkıları Farah Zeynep Abdullah orjinaline sadık kalarak yeniden yorumlayacak. Sinema filminin danışman kadrosunda; Sosyolog Meral Özbek, Gazeteci Tuğrul Eryılmaz, Psikiyatr Cemal Dindar, Edebiyatçı Murat Özyaşar, Edebiyatçı Yavuz Ekinci bulunuyor.
Bergen filminin müzikleri Teoman Alpsakarya'ya emanet

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