Bergen filmi, Halis Serbest'in yaşadığı Kozan'daki sinemalarda yayınlanmadı

Başrollerini Farah Zeynep Abdullah ve Erdal Beşiçioğlu'nun oynadığı Bergen filmi, dün vizyona girdi. Türkiye'nin her yerinde vizyona giren filmin Adana Kozan da yayınlanmadığı iddiası gündeme bomba gibi düştü.

"HALİS SERBEST'İN YAŞADIĞI KOZAN'DA BERGEN FİLMİ YAYINLANMADI"

Twitter hesabından paylaşım yapan gazeteci Candaş Tolga Işık, "8 mart öncesi size bir Türkiye gerçeği anlatayım: Bergen'i öldüren Halis Serbest'in yaşadığı Kozan'da belediye sineması bugün aniden Bergen filmini yayınlamaktan vazgeçti! Filmin İstanbul'daki galasına çevik kuvvet geldi. Ölüm tehditleri alan yapımcıları ise korumalarla yaşıyor" dedi.

"BELEDİYE BAŞKA ÖYLE UYGUN GÖRDÜKLERİNİ SÖYLEDİ"

Konuyla ilgili görüşmeler yaptığını belirten Işık, "Az önce Kozan Belediye Başkanı Kazım Özgan'ı aradım ve "1 ay önce rezervasyonu yapılan film neden gösterime girdiği gün bir anda vizyondan kaldırıldı?" diye sordum. 'Öyle uygun görüldü' dedi. Sayın Başkan, tüm ısrarlarıma rağmen başka bir yanıt vermedi" ifadelerini kullandı.

Candaş Tolga Işık