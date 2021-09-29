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Bergen'in katili Halis Serbest'ten şok eden itiraf!

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Bergen'in katili Halis Serbest'ten şok eden itiraf!

Şarkıcı Bergen'e önce kezzap atıp bir gözünü kaybetmesine neden olan, ardından da onu öldüren eşi Halis Serbest, televizyon programına katıldı. Halis Serbest'in açıklamaları şok etti. İşte detaylar...

1989'da Şarkıcı Bergen'i öldüren Halis Serbes, Kanal D'de yayınlanan 'Neler Oluyor Hayatta' programına konuk oldu.

Serbes, "Bunu kendisine söyledim. 'Sen hak ettin, seni öldüreceğim' dedim" diyerek, ünlü şarkıcıyı neden öldürdüğüne dair ayrıntıları da paylaştı. Serbes ayrıca 'Her dediği oluyordu, daha ne istersin?' diye de konuştu.

"PİŞMAN DEĞİLİM"

Muhabirin "Pişman mısınız?" sorusuna "Yok, pişman değilim" yanıtını veren Bergen'in katili, "Kadın cinayetlerine kesinlikle karşıyım. Bir bayan, eşine 'Ben anlaşamadım, boşanacağım' diyor. Anlaşamamışlar, olabilir. Yolun açık olsun" ifadelerini de kullandı.

Serbes, Bergen'in annesini öldürmek istediğini de şu sözlerle anlattı: "Annesi 'ölümden korkmuyorum' diyordu. İlk ona sıktım. Öldü sandım. Ölmese ben onu sağ bırakır mıydım? Annesinin ölmeyişine çok üzüldüm."

TEPKİ YAĞDI

Programın tanıtımının yayınlanmasının ardından, sosyal medyada pek çok kullanıcı, Bergen'in katili Halis Serbest'in ekran önüne çıkarılıp röportaj yapılmasına tepki gösterdi.

Kullanıcılar konuya ilişkin, 'Kadın cinayetlerini bu kadar normalleştiremezsiniz', 'Şaka gibi, Bergen'in katilini çıkarıp bir de kahraman gibi konuşturuyorlar' yorumlarını yaptı.

Bergen'in katili Halis Serbest'ten şok eden itiraf!

Bergen'in katili Halis Serbest'ten şok eden itiraf!

Bergen'in katili Halis Serbest'ten şok eden itiraf!

Snob Magazin - Magazin Haberleri
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Haber: Bergen'in katili Halis Serbest'ten şok eden itiraf! - Haberler Magazin
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