Bergama Tarihi Selinos Antik Kanal Projesi'ni heyecanla beklemeye başladı Tarihi kent Bergama'nın kaderini değiştirecek olan Selinos Antik Kanal Restorasyon ve Islah Projesi için önceki gün imzalanan protokol ilçede büyük heyecanla karşılandı.

Tarihi mahallelerde oturan ve yılların ilgisizliği ile yaşam mücadelesi veren mahalle sakinleri, "Ata yadigarı evlerimizde olmaktan çok mutluyuz. Ancak yıllardır ilgisiz ve bakımsızlıkla karşı karşıya olan mahallelerimizde zor şartlar altında yaşıyoruz. Şimdi Belediye Başkanımız Hakan Koştu'nun tarihi canlandırmak üzere atacağı adımdan dolayı çok mutluyuz" diye sevinçlerini dile getirdiler.

Üç bin yıllık tarihi geçmişiyle UNESCO Dünya Mirası olan dinlerin, bilimin ve medeniyetlerin merkezi olarak geçmişten günümüze "Nefes Alan Tarih" dokusunun en canlı bir şekilde yaşandığı Bergama, makus talihini Selinos Antik Kanal Restorasyon ve Islah Projesi ile değiştirmeye hazırlanıyor.

"TARİHİ MAHALLE SAKİNLERİNİN PROJE HAKKINDAKİ DÜŞÜNCELERİ"

Tarihi mahallelerde yaşan vatandaşlar ise sabırsızlıkla projenin başlamasını bekliyor.

Yılmaz Dikiciler: (58 yaşında, 50 yıldır Kurtuluş Mahallesi'nde yaşıyor. Bisiklet tamirciliği yapıyor.) "Selinos Projesi, mahallemize çok fazla değer katacak. Islah çalışması Bazalika içinde çok faydalı olacak. Çünkü Bazalika'yı ziyarete gelen turistler Selinos Deresi'nden gelen kokudan çok rahatsız oluyorlar. Başkanımız Hakan Koştu'ya böylesi bir proje yapacağı için çok teşekkür ederim."

Doğan Balta: (60 yaşında, doğduğundan beri Kurtuluş Mahallesi'nde yaşıyor. Emekli) "Bu proje Bergama'mız için gerçekten çok güzel olacak. Bergama halkı buranın temizlenmesini istiyor. Bergama turistik bir yer. Burası şuan ki haliyle kentimize yakışmayan bir görüntü sergiliyor. Çevresindeki evler de restore edilirse çok daha faydalı olacağını düşünüyorum. Bergama Belediye Başkanı Hakan beyden Bergama halkı memnun. Çalışkan çocuk kendisi, büyük projeleri var. Bu projeler kısa zamanda olmuyor ama.Olacağına inanıyorum."

İsmail Uzuner: (58 yaşında, 35 yıldır Ulu Cami Mahallesi'nde yaşıyor. Devlet memuru olduğu için zaman zaman yaşadığı yerden ayrılmak zorunda kalmış.Şuan da doğduğu Ulu Cami Mahallesi'nde muhtarlık görevinde bulunuyor.) "Cumhurbaşkanımız Bergama'ya geldiğinde bu projenin yapılacağını müjdelemişti. Aynı zamanda Belediye Başkanımız Hakan Koştu'nun projelerinin içinde var. Bu sebeple derenin ıslah olacağına inancımız tam. Bergama turizme yatkın bir şehir. Selinos Antik Kanal Projesi yapılınca ilçemize gelen turist daha çok kalacaktır. Burası yapılırsa Bergama'nın merkezi olur.Mahalle olarak beklentimiz buranın temizlenmesi. Biran önce projeye başlanmasını bekliyoruz. Kolay bir proje olmadığının farkındayız. Hatta Selinos Deresi'nin üstünde bir asma köprü ile ulaşım talebimiz var. İnşallah bununda yapılmasını bekliyoruz."

Ahmet Aklar: (58 yaşında, Doğduğundan beri Kurtuluş Mahallesi'nde bakkal işletiyor.) "Çok güzel olur, buraya önceden boklu çay derlerdi. Ben bildim bileli burası kokar. Turizm açısından harika olur. Herkes bu temizlik projesinin yapılmasını bekliyor. Bergama'yı seven kimse bu projeye karşı çıkmaz ve Bergama'nın güzelleşmesini ister. Şuanda şu görüntüye bakan herkes iğreniyor. Nefes alacak ve gezecek bir alanımız olur. Bakımsızlıktan dolayı hem mahallemiz hem de bu çevresi elek altı bir mahalle oldu. Bu derenin ıslahı olduktan sonra burası eski canlılığına kavuşur diye düşünüyorum."

Kaynak: Bültenler