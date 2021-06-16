Bergama'nın UNESCO Dünya Mirası Listesi'ne girişinin 7. yıl dönümü için "Uçurtma Festivali" düzenlenecek
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Bergama'nın UNESCO Dünya Mirası Listesi'ne girişinin 7. yıl dönümü için "Uçurtma Festivali" düzenlenecek

Bergama'nın UNESCO Dünya Mirası Listesi'ne girişinin 7. yıl dönümü için 'Uçurtma Festivali' düzenlenecek
Anadolu Ajansı / Mehmet Ezgin - Haberler | Güncel

Bergama'da, kentin UNESCO Dünya Mirası Listesi'ne girişinin yedinci yıl dönümü nedeniyle "İnsanlığa Miras, Çocuklara Emanet Bergama" temasıyla uçurtma festivali düzenlenecek.

Bergama'da, kentin UNESCO Dünya Mirası Listesi'ne girişinin yedinci yıl dönümü nedeniyle "İnsanlığa Miras, Çocuklara Emanet Bergama" temasıyla uçurtma festivali düzenlenecek.

Akropol, Asklepion ve Kızıl Avlu'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında sınırlı sayıda çocuk ve velinin katılımıyla pazar günü gerçekleştirilecek festivalle ilgili açıklama yapan Bergama Belediye Başkanı Hakan Koştu, yarının büyüğü olarak Bergama'ya sahip çıkacak olan çocuklarda kültürel ve tarihi bilincin artırılması hedefiyle "Uçurtma Festivali"nin ilkinin bu yıl yapılacağını belirtti.

Kurulduğu ilk günden bugüne kesintisiz yaşamın ve yerleşimin sürdüğü Bergama'yı el üstünde tutmaya ve tanıtmaya devam edeceklerini bildiren Koştu, "Çocuklarımız Bergama'mızdan uçurtmaları ile diğer UNESCO Dünya Miras Alanları'ndaki akranlarına sevgilerini gönderecek." ifadelerini kullandı.

Bergama Alan Başkanı Emre Ataberk ise Bergama'nın eşsiz değere sahip tarihi ve ören yerlerinden diğer UNESCO Dünya Mirası Alanları'na uçurtmalarla selam gönderileceğini söyledi.

Festival, Bergama Alan Başkanlığı öncülüğünde Bergama Belediyesi, Bergama Kaymakamlığı, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, Alman Arkeoloji Enstitüsü Pergamon Kazı Başkanlığı, Mimar Sinan Sanatlar Üniversitesi, Bergama Ticaret Odası, Bergama Müze Müdürlüğü ile vakıf ve sivil toplum kuruluşlarının iş birliğiyle düzenlenecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Ezgin

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