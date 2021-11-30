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Bergama'daki okullarda yerel tarih eğitimi başladı

AA / Mehmet Ezgin - Haberler | Güncel
Bergama'daki okullarda yerel tarih eğitimi başladı

İzmir'in Bergama ilçesindeki okullarda yerel tarih eğitimi verilmeye başlandı.

İZMİR (AA) - İzmir'in Bergama ilçesindeki okullarda yerel tarih eğitimi verilmeye başlandı.

Bergama Belediyesi ile İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü arasında imzalanan iş birliği protokolü kapsamındaki ilk eğitim programı Kozak Yaylası Çamavlu, Kıranlı ve Karaveliler ilkokullarında yapıldı.

UNESCO Dünya Mirası Bergama Alan Başkanı Dr. Emre Ataberk ve ekibi, ilkokul öğrencilerine bölgenin tarihine ilişkin bilgi verdi.

Bergama Belediye Başkanı Hakan Koştu, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, çocuklara zengin kültürel ve kültürel mirası anlamaları için eğitim programı başlattıklarını söyledi.

Program ile 2 yıl boyunca Bergama'nın ilçe merkezine uzak okullarda yerel tarih eğitimi verilmesi ve tarihi alanlara geziler düzenlenmesi planlanıyor.

Eğitim programıyla 5 bin 417 ilkokul, 4 bin 599 ortaokul ve 5 bin 168 lise olmak üzere toplam 15 bin 184 öğrenciye ulaşılması hedefleniyor.

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AA / Mehmet Ezgin - Son Dakika Haberleri

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