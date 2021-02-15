Bergama'da pazar yerinde denetimler sürüyor

Bergama Belediyesi görevlileri, pazar yerinde fiyat etiketlerini kontrol etti.

Bergama Belediyesi Zabıta Müdürlüğü çalışanları, ilçede "Pazartesi Pazarı" olarak bilinen pazar yerinde denetimlerini sıklaştırdı.

Esnaf ve pazar yerine gelen vatandaşların HES kodu sorgulandı, maske, mesafe ve hijyen konusunda da uyarılarda bulunuldu.

Ayrıca satışa sunulan ürünlerin etiketleri tek tek kontrol edildi, kurallara uymayan esnaf da uyarıldı.

Bergama Belediye Başkanı Hakan Koştu, pazar yerlerinde düzenli denetim yaptıklarını ifade etti.

Koştu, şunları kaydetti:

"Denetimlerde birçok esnafımızın kurallara uyduğunu görüyoruz. Kurallara uyan esnaflarımıza ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Eksiği olan esnaflarımıza da ekiplerimiz eksiklerinin giderilmesi için süre verip, uyarıda bulunuyor. Ekiplerimiz bu süre içerisinde eksiklerini tamamlamayanlara cezai işlem uyguluyor. Bu denetimlerde amacımız, hemşerilerimizin daha sağlıklı ve huzurlu alışveriş yapmalarını sağlamak."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Ezgin