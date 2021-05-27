Bergama'da ortaokul öğrencileri 'eTwinning' projesi ile dijital yolculuğa çıktı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Bergama'da ortaokul öğrencileri 'eTwinning' projesi ile dijital yolculuğa çıktı

Bergama'da ortaokul öğrencileri 'eTwinning' projesi ile dijital yolculuğa çıktı
Anadolu Ajansı / Mehmet Ezgin - Haberler | Güncel

Bergama'da 80. Yıl Bergama Yatılı Bölge Ortaokulu öğrencileri, eTwinning projesi ile farklı kültürleri tanıdı.

Bergama'da 80. Yıl Bergama Yatılı Bölge Ortaokulu öğrencileri, eTwinning projesi ile farklı kültürleri tanıdı.

Okulun matematik öğretmeni Merve Elmacı'nın kuruculuğunu üstlendiği eTwinning projesi kapsamında 4 aylık çalışmanın sonuna gelindi.

Türkiye'nin yedi bölgesiyle Azerbaycan, Romanya ve Polonya'dan katılan öğrenciler kültürler arası etkileşim yaşamak için çevrim içi olarak bir araya geldi.

Uzaktan eğitim sürecinde şehirleri ve ülkeleri tanıma fırsatı bulamayan öğrencilerin web 2.0 araçlarını kullanarak ülkelerin kültürleri hakkında genel hatlarıyla bilgi sahibi olmalarının hedeflendiği proje ile öğrencilerin yabancı dil yeterliliklerinin artırılması da bekleniyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Ezgin

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Menderes ve arkadaşlarını yad etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Menderes ve arkadaşlarını yad etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda konuştu: (2)
Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda konuştu: (2)
Erdoğan: 'Türkiye petrollerinin 2021 yılı yurt içi günlük üretim ortalaması son 3 keşfimizle birlikte 61 bin varilin üzerine çıkmıştır.'
Erdoğan: "Türkiye petrollerinin 2021 yılı yurt içi günlük üretim ortalaması son 3 keşfimizle birlikte 61 bin varilin üzerine çıkmıştır."
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Sedat Peker Muharrem İnce Süleyman Soylu Mustafa Sarıgül Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Hadise Şevval Şahin Serenay Sarıkaya İbrahim Tatlıses
Spor Fatih Terim Burak Yılmaz Nihat Özdemir Mustafa Denizli Meltem Hocaoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Bergama'da ortaokul öğrencileri 'eTwinning' projesi ile dijital yolculuğa çıktı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 27.05.2021 14:55:55. #1.11#

title