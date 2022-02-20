Bergama'da Kuvayı Milliye etkinliği

Türkiye Kuvayı Milliye Mücahitler Derneği Bergama Şubesi, birlik ve dayanışma etkinliği düzenledi.

İlçedeki bir restoranda düzenlenen etkinlikte konuşan derneğin Bergama Şube Başkanı Bahtiyar Bakır, derneğin yurt, millet ve bayrak sevgisini yüceltmeyi ve Kuvayı Milliye anılarını yaşatarak gelecek nesillere aktarmayı hedeflediğini bildirdi.

Etkinliğe katılarak bir konuşma yapan Belediye Başkanı Koştu ise kurtuluş ve kuruluş ruhunun halen yaşadığını belirterek, "1919 ve 1923 arasında değil hala daha biz bu topraklarda tutunmak için gece gündüz çalışıyoruz, mücadele veriyoruz. İnsanlık tarihi açısından çok kıymetli topraklar üzerinde tutunuyoruz ve tutunmaya devam edeceğiz. Kuruluş ve kurtuluş mücadelesi hep var olacak. Bunun için daha çok çalışacağız, üreteceğiz." dedi.