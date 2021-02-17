Bergama'da kar yağışı hayatı olumsuz etkiliyor
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Bergama'da kar yağışı hayatı olumsuz etkiliyor

17.02.2021 09:49 | Son Güncelleme: 17.02.2021 09:52
Bergama'da kar yağışı hayatı olumsuz etkiliyor

İzmir'in Bergama ilçesinde etkili olan kar yağışından etkilenen vatandaşlara zabıta ekipleri ekmek dağıttı.

İzmir'in Bergama ilçesinde etkili olan kar yağışından etkilenen vatandaşlara zabıta ekipleri ekmek dağıttı.

İlçede önceki gün başlayan kar yağışı ve etkili olan soğuk hava hayatı olumsuz etkiliyor.

Bergama Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, kar yağışı, buzlanma ve soğuk hava nedeniyle yüksek kesimlerdeki kırsal mahallerde kar küreme ve tuzlama çalışması yürüttü.

Kar yağışından en çok etkilenen Yukarıada Mahallesindeki vatandaşlara zabıta ekipleri ekmek dağıtımı gerçekleştirdi.

Başkan Koştu, "Kar yağışı ve soğuk hava nedeniyle zor saatler geçiren Yukarıadalı hemşerilerimizin yanındayız. Milletimizin ve devletimizin sıcaklığını belediyemiz eliyle mahalle sakinlerimize ulaştırdık." dedi.???????

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Ezgin

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