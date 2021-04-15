Bergama'da fırınlara Ramazan denetimi
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Bergama'da fırınlara Ramazan denetimi

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Bergama'da fırınlara Ramazan denetimi

Bergama'da Ramazan ayı nedeniyle tüm fırınlar denetlenmeye başladı. Belediye Başkanı Koştu, yıl boyunca devam eden denetimlere Ramazan ayı süresince de devam edileceğini söyledi.

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Belediye zabıta ekipleri ve çevre mühendisi tarafından gerçekleştirilen denetimlerde Ramazan Pidesi ve normal ekmek gramaj, fiyat ve hijyen yönünden sıkı bir şekilde denetleniyor.

BAŞKAN KOŞTU; "RAMAZAN SÜRESİNCE DENETİMLERİMİZE DEVAM"

Tüm Dünya'yı etkisi altına alan Koronavirüs illeti nedeniyle en üst seviyede tedbirler almaya devam ettiklerini belirten Belediye Başkanı Hakan Koştu, "Denetimlerimizi Ramazan ayı süresince devam ettireceğiz. Koronavirüs nedeniyle de zor günlerden geçtiğimiz bu dönemde vatandaşlarımızın sağlığı bizim birinci önceliğimiz. Ramazan ayı nedeniyle gıda denetimlerimize hız kesmeden devam edeceğiz. Amacımız vatandaşlarımızın sağlıklı gıda tüketmesini sağlamak. Hemşehrilerimizin huzur ve sağlık içerisinde bir Ramazan geçirmesi için görevimizin başındayız" dedi.

Kaynak: Bültenler

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