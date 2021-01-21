Bergama'da evde çıkan yangın söndürüldü
Bergama ilçesinde çıkan ev yangını hasara neden oldu.
Bergama ilçesinde çıkan ev yangını hasara neden oldu.
Alınan bilgiye göre, Turabey Mahallesi'nde bir apartmanın 4. katında Mehmet Ak'a ait evde yangın çıktı.
İhbar üzerine belirtilen adrese gelen itfaiye ekipleri yangını kısa sürede söndürdü.
Yangın nedeniyle ev kullanılamaz hale geldi.
Öte yandan binaya gelen AK Parti İlçe Başkanı Sebahattin Güzel, ev sahibi Mehmet Ak'a geçmiş olsun dileklerini iletti.
Güzel, "Yangının klimadan kaynaklandığı ifade edildi. Komşuları çocukları evden çıkarıp itfaiyeye haber vermiş. Yangın diğer dairelere sıçramadan söndürüldü. Kaymakam Mahmut Kaşıkçı ile görüşüp aileye eşya yardımında bulunacağız." dedi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Ezgin