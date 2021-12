Bergama'da BİLSEM açılacak

Bergama'da Bilim ve Sanat Eğitim Merkezi ( Bilsem ) açılacak.

Bergama Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'in İzmir ziyareti sırasında yapılan görüşmeler neticesinde Bergama'da BİLSEM açılması kararlaştırıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Belediye Başkanı Hakan Koştu, öğrencilerin İzmir'e gitmeden ilçede BİLSEM'in eğitimlerinden yararlanabileceğini aktardı.

BİLSEM'in ilçeye hayırlı olmasını dileyen Koştu, şöyle dedi:

"Her bir insanımız yaradılış fıtratı gereği hayata birçok yetenekle başlar. BİLSEM'ler üstün yetenekli bireylerin yeteneklerini hızla keşfetmek, geliştirmek ve topluma katkıda bulunmalarını sağlamak için kurulmuştur. Sayın Milli Eğitim Bakanımız Mahmut Özer başta olmak üzere AK Parti İl Başkanımız Sayın Kerem Ali Sürekli, bürokratlarımız ve emeği geçen herkese bu müjde için teşekkür ediyorum. Her alanda ilçemize değer katacak unsurları ısrarlı takiplerimiz kısa sürede meyvesini veriyor. İlçemizdeki eğitim seviyesinin ilerlemesi ve çocuklarımızın gelişimine katkı sağlayacak her bir çalışmayı desteklemeye devam edeceğiz."

İlçe Milli Eğitim Müdürü Nuri Kiraz da, Koştu'yu makamında ziyaret ederek BİLSEM'in açılmasında verdiği desteklerden dolayı teşekkür etti.???????

AA / Mehmet Ezgin - Son Dakika Haberleri

