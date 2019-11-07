Bergama Belediyesi YAPEX Fuarı'nda

07.11.2019 15:08 | Son Güncelleme: 07.11.2019 15:08

Bergama'nın tarihi ve kültürel zenginliklerinin tanıtılacağı fuarın açılış törenine Belediye Başkanı Hakan Koştu'da katıldı. 6-8 Kasım tarihleri arasında devam edecek olan fuarda Tarihi Kentler Birliği Toplantısı ve çeşitli eğitim programları da gerçekleştirilecek.

"4000 bin yıllık kent" sloganı ve Bergama'nın tarihi zenginliklerini içeren görseller ile hazırlanan Bergama standı büyük ilgi gördü. Çok sayıda ziyaretçinin geldiği stant da herkesle tek tek ilgilenen Belediye Başkanı Hakan Koştu, ziyaretçilere Bergama'nın turizm olanakları, tarihi ve kültürel zenginlikleri hakkında bilgiler verdi.

Başkan Koştu; "Bergama turizmden hak ettiğini almalı"

Bergama'nın yıllardır süre gelen olumsuzluklarını yenebilmesi adına belediye olarak üzerlerine düşen görevi yapmaya hazır olduklarını açıklayan Başkan Hakan Koştu, "İlçemizin uluslararası ve yerelde çok tanıtılmadığı gerçeği karşımızda duruyor. Biz bu eksikliği Kültür ve Turizm Bakanlığı bünyesinde oluşturulan Turizm Tanıtma Ajansı aracılığıyla gidermek üzere kolları sıvadık. Geçen hafta Bergama'da gerçekleştirdiğimiz toplantıda bunun adımlarını attık. Şuan hazırlıklarımızı yapıyoruz. Ankara'ya Kültür ve Turizm Bakanlığı'na dosyamızı önümüzdeki günlerde ben bizzat elimle götüreceğim. Bergamamız için tanıtım atağını Kültür ve Turizm Bakanımız Sayın Mehmet Nuri Ersoy'un verdiği destekle başlatacağız" dedi.

Kaynak: Bültenler