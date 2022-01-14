Bergama Belediyesi'nde sosyal denge sözleşmesi yenilendi - Haberler
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Bergama Belediyesi'nde sosyal denge sözleşmesi yenilendi

Bergama Belediyesi'nde sosyal denge sözleşmesi yenilendi
AA / Mehmet Ezgin - Haberler | Güncel

Bergama Belediyesi ile Belediye ve Özel İdare Çalışanları Birliği Sendikası (BEM-BİR-SEN) arasında sosyal denge sözleşmesi imzalandı.

Bergama Belediyesi ile Belediye ve Özel İdare Çalışanları Birliği Sendikası (BEM-BİR-SEN) arasında sosyal denge sözleşmesi imzalandı.

Belediye Başkanı Hakan Koştu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada sendikanın İzmir Şube Başkan Yardımcısı Yunus Evran ile birlikte imzalanan sözleşme ile memur çalışanlarının ücretlerine iyileştirme yapıldığını belirtti.

Koştu, "Memurlarımızın her ay maaşlarına ilave 2.621,76 TL sosyal denge ücreti, çalıştıkları her gün için 50,00 TL kumanya yardımı ödemeyi kararlaştırdık. Böylece belediyemizde en düşük memur maaşı net 8.557,19 TL oldu. Memur çalışanlarımıza hayırlı olsun. Çalışan, üreten herkesin yanındayız." ifadelerini kullandı.

AA / Mehmet Ezgin - Son Dakika Haberleri

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