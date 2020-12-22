Bergama Belediye Başkanı Koştu, Kaymakam Kaşıkçı'yı ziyaret etti

Bergama Kaymakamı Mahmut Kaşıkçı, Belediye Başkanı Hakan Koştu'yu makamında ağırladı.

Hakan Koştu, belediye meclis üyeleri eşliğinde gerçekleştirdiği ziyarette, ilçedeki projeler ve yatırımlar hakkında Kaymakam Kaşıkçı'ya bilgi verdi.

Ziyaret sırasında Selinos Antik Kanal Restorasyon ve Islah Projesi, Tarihi Kazancı Köprüsü, tabakhane ve çırçır fabrikalarının restorasyonu, Millet Bahçesi, TOKİ, Tarıma Dayalı İhtisas Organize Sanayi Bölgesi, Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) çalışmaları ele alındı.

Bergama Kaymakamı Mahmut Kaşıkçı, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Bergama Belediye Başkanı Hakan Koştu ise ilçedeki projelerin takipçisi olduklarını belirterek, iş birliği halinde çalışmanın önemine dikkati çekti.

İlçe için özenle çalışmayı sürdüreceklerini ve Bergama'yı Kuzey Ege'nin yıldızı haline getireceklerini kaydeden Koştu, "Amacımız meclis üyelerimiz, mülki amirlerimiz, bürokratlarımız ile bir çarklının dişlisi gibi hemşehrilerimize en iyi hizmeti sunabilmek. Hep birlikte üretmenin, hemşehrilerimize hizmet etmenin heyecanını yaşıyoruz. Bizler görevimizi en iyi şekilde yerine getirdikçe hemşehrilerimiz yıllardır özledikleri hizmetlere kavuşacak, kadim kentimiz Bergama değerine değer katmaya devam edecek." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Ezgin