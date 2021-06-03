Bergama Belediye Başkanı Hakan Koştu, Millet Bahçesi planına yapılan itiraza tepki gösterdi Açıklaması
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Bergama Belediye Başkanı Hakan Koştu, Millet Bahçesi planına yapılan itiraza tepki gösterdi Açıklaması

Bergama Belediye Başkanı Hakan Koştu, Millet Bahçesi planına yapılan itiraza tepki gösterdi Açıklaması
Anadolu Ajansı / Mehmet Ezgin - Haberler | Güncel

Bergama Belediye Başkanı Hakan Koştu, ilçede yapılması planlanan Millet Bahçesi projesinin imar planı değişikliğine askı sürecinde Büyükşehir Belediyesinin de aralarında olduğu 4 kurum ve isimden itiraz geldiğini belirterek, bu duruma tepki gösterdi.

Bergama Belediye Başkanı Hakan Koştu, ilçede yapılması planlanan Millet Bahçesi projesinin imar planı değişikliğine askı sürecinde Büyükşehir Belediyesinin de aralarında olduğu 4 kurum ve isimden itiraz geldiğini belirterek, bu duruma tepki gösterdi.

Hakan Koştu, yaptığı açıklamada, Millet Bahçesi'nin, yeşil alanlar, çocuk parkları, bisiklet yolları, dinlenme ve ticaret alanlarını içerdiğini belirterek, ilçede yaşayanların bu projeye ihtiyacı olduğunu söyledi.

Büyükşehir Belediyesinden itiraz beklemediğini aktaran Koştu, şöyle konuştu:

"Hem şaşırdım hem üzüldüm. Böyle önemli bir projeye itiraz edeceklerini beklemiyordum. Büyükşehir itirazda bulundu ama ümit ediyorum ki dava açma sürecine dahil olmazlar. Çünkü burada ortaya koyduğumuz proje her anlamda çok doğru bir iş. Hazırlanan imar planı değişikliği, planlama esasları ve şehircilik ilkelerine uygun. Yeşil alanların ve otopark alanlarının arttığı bir proje var ortada. Şehrimizin nefes almasını sağlayacak olan bu projemiz ilçemizin önemli bir ihtiyacı. Biz burada çok daha büyük bir yeşil alanı ilçemize kazandırıyoruz."

Millet Bahçesi projesi planlarının 1 ay önce askıya çıktığına işaret eden Başkan Koştu, "Dün askının son günü, uzman eller tarafından hazırlanan ve birileri aracılığıyla dilekçe verilmek suretiyle itirazlar Kaymakamlığımıza ulaştı. Askı sürecinde Büyükşehir Belediyesinin de aralarında olduğu 4 kurum ve isimden itiraz geldi. Bu, süreci geriye çekmek için çelme takma operasyonudur. Vatandaştan ya da esnaftan itiraz gelmedi. Konunun birinci muhataplarından herhangi bir itiraz gelmedi." dedi.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ile bir ay önce Bergama'ya geldiğinde bu projeyi görüştüğünü ifade eden Koştu, "Bu planla ilgili görüşünüzü olumlu verirseniz sevinirim' dedim. Kendisi ilgileneceğini söyledi ama sonuç böyle gelince üzüldüm. Bergama için bu projemizle önemli bir kazanım elde edeceğiz. Böylesi önemli bir projeye itiraz edeceklerini beklemiyordum." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Ezgin

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Sedat Peker Nikos Dendias Mustafa Şentop İbrahim Aydemir Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Hadise Alişan Beren Saat Şeyma Subaşı
Spor Ergin Ataman Merih Demiral Sergen Yalçın Ahmet Nur Çebi Mahmut Tekdemir
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Bergama Belediye Başkanı Hakan Koştu, Millet Bahçesi planına yapılan itiraza tepki gösterdi Açıklaması - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 3.6.2021 19:22:43. #1.15#

title