Bergama Belediye Başkanı Hakan Koştu, Millet Bahçesi planına yapılan itiraza tepki gösterdi Açıklaması

Bergama Belediye Başkanı Hakan Koştu, ilçede yapılması planlanan Millet Bahçesi projesinin imar planı değişikliğine askı sürecinde Büyükşehir Belediyesinin de aralarında olduğu 4 kurum ve isimden itiraz geldiğini belirterek, bu duruma tepki gösterdi.

Bergama Belediye Başkanı Hakan Koştu, ilçede yapılması planlanan Millet Bahçesi projesinin imar planı değişikliğine askı sürecinde Büyükşehir Belediyesinin de aralarında olduğu 4 kurum ve isimden itiraz geldiğini belirterek, bu duruma tepki gösterdi.

Hakan Koştu, yaptığı açıklamada, Millet Bahçesi'nin, yeşil alanlar, çocuk parkları, bisiklet yolları, dinlenme ve ticaret alanlarını içerdiğini belirterek, ilçede yaşayanların bu projeye ihtiyacı olduğunu söyledi.

Büyükşehir Belediyesinden itiraz beklemediğini aktaran Koştu, şöyle konuştu:

"Hem şaşırdım hem üzüldüm. Böyle önemli bir projeye itiraz edeceklerini beklemiyordum. Büyükşehir itirazda bulundu ama ümit ediyorum ki dava açma sürecine dahil olmazlar. Çünkü burada ortaya koyduğumuz proje her anlamda çok doğru bir iş. Hazırlanan imar planı değişikliği, planlama esasları ve şehircilik ilkelerine uygun. Yeşil alanların ve otopark alanlarının arttığı bir proje var ortada. Şehrimizin nefes almasını sağlayacak olan bu projemiz ilçemizin önemli bir ihtiyacı. Biz burada çok daha büyük bir yeşil alanı ilçemize kazandırıyoruz."

Millet Bahçesi projesi planlarının 1 ay önce askıya çıktığına işaret eden Başkan Koştu, "Dün askının son günü, uzman eller tarafından hazırlanan ve birileri aracılığıyla dilekçe verilmek suretiyle itirazlar Kaymakamlığımıza ulaştı. Askı sürecinde Büyükşehir Belediyesinin de aralarında olduğu 4 kurum ve isimden itiraz geldi. Bu, süreci geriye çekmek için çelme takma operasyonudur. Vatandaştan ya da esnaftan itiraz gelmedi. Konunun birinci muhataplarından herhangi bir itiraz gelmedi." dedi.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ile bir ay önce Bergama'ya geldiğinde bu projeyi görüştüğünü ifade eden Koştu, "Bu planla ilgili görüşünüzü olumlu verirseniz sevinirim' dedim. Kendisi ilgileneceğini söyledi ama sonuç böyle gelince üzüldüm. Bergama için bu projemizle önemli bir kazanım elde edeceğiz. Böylesi önemli bir projeye itiraz edeceklerini beklemiyordum." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Ezgin