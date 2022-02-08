Bergama Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi'nin yapımı başlıyor

BERGAMA, İZMİR (Bültenler) - Bergama'da yıllardır eksikliği büyük bir sorun haline gelen Ağız Ve Diş Sağlığı Merkezi'nin yapımı için çalışmalar start aldı. Başkan Koştu, "20 ünitlik Ağız ve Diş Sağlığı Merkezimiz ilçemize hayırlı olsun" dedi.

MERKEZİN TEMEL KAZI YAPILDI, İNŞAAT YAKINDA BAŞLIYOR

20 Ünitlik olarak eski Devlet Hastanesi arsası üzerine inşa edilecek olan Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi 4 bin 398 m2 arsa üzerinde 1755 m2 bina oturum alanında (bodrum+zemin+2 kat) olmak üzere toplam 4 kat olarak inşa edilecek.

BAŞKAN KOŞTU; "SAĞLIK BAKANIMIZ SAYIN KOCA VE İL BAŞKANIMIZ SAYIN SÜREKLİ'YE TEŞEKKÜR EDERİM"

Bergama Belediye Başkanı Hakan Koştu'nun Ankara'da AK Parti İzmir İl Başkanı Kerem Ali Sürekli ile birlikte Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ile yaptığı görüşmeler ardından projelendirme çalışmaları start alan Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi'nin biran önce tamamlanacağını ifade eden Başkan Koştu, "Bakanımız Sayın Fahrettin Koca ve AK Parti İzmir İl Başkanımız Sayın Kerem Ali Sürekli'ye çok teşekkür ederim. 2019 yılında Sağlık Bakanımızdan sözünü aldığımız, geçtiğimiz yıl Nisan ayında ihalesi yapılan Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi'nin temel kazısı tamamlandı. İnşaatı yakında başlıyor. 20 ünitlik olarak inşaa edilecek olan merkezimiz içerisinde aynı zamanda Aile Sağlığı Merkezi, Toplum Ruh Sağlığı Merkezi'de bulunacak" dedi.

23 MİLYON LİRA DEĞERİNDE BİR YATIRIM

Bergama Eski Devlet Hastanesi arsası üzerine inşa edilecek olan Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi ile Bergama'nın yaklaşık 23 milyon lira değerinde bir yatırım daha aldığına işaret eden Başkan Koştu, "Görev süremiz içerisinde hemşehrilerimize verdiğimiz sözlerin hepsini yerine getirebilmek için gece gündüz demeden çalışmaya devam ediyoruz. Doğalgaz'dan Çevre Yolu'na, Sağlık yatırımlarından sosyal yaşam alanlarına ve yollara kadar her sözümüzü inşallah yerine getiriyoruz, Getirmeye devam edeceğiz. Ağız ve Diş Sağlığı Merkezimiz ilçemize hayırlı olsun" dedi.

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